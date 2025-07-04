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04 июля 2025 в 07:31

Более 40 украинских беспилотников атаковали российские регионы

Минобороны РФ: системы ПВО сбили 48 беспилотников ВСУ в регионах России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Средства ПВО за ночь сбили 48 беспилотников ВСУ в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 26. Также БПЛА уничтожили в Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины затронула Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. В результате серии ударов погибла пенсионерка.

Он добавил, что в поселке Долотинка Миллеровского района упавший БПЛА повредил двухэтажный восьмиквартирный дом. В результате удара обрушилась плита перекрытия. Из разрушенного здания были эвакуированы 20 жильцов.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что житель села Алешковичи Суземского района погиб в результате атаки FPV-дронов по движущемуся автомобилю. Он отметил, что еще одна женщина получила ранения.

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