Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах

Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах Минобороны РФ: 12 беспилотников ВСУ сбили в Брянской и Орловской областях

Средства ПВО сбили днем 4 июля 12 беспилотников ВСУ в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Семь БПЛА уничтожили в Брянской области, еще пять — в Орловской.

В период с 13:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в окрестностях Ижевска силы российских ПВО сбили два беспилотника, летевших на город. Об уничтожении первого БПЛА Бречалов сообщил в 09:51. О ликвидации второго он рассказал в 10:08.

Позднее он заявил об отражении третьей атаки беспилотника, которая не достигла цели. Аппарат потерял координаты в результате работы российских средств РЭБ, уточнил глава Удмуртии.

До этого на Кубани объявили ракетную опасность. Жители региона получили соответствующее сообщение от РСЧС. Гражданам порекомендовали сохранять спокойствие, а также избегать открытых участков улиц и укрываться в помещении без окон до поступления сигнала «Отбой».