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13 июля 2025 в 07:16

Украина запустила по российским регионам три десятка БПЛА за ночь

Средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по четырем регионам России в ночь на воскресенье, 13 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 36 воздушных целей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший удар пришелся на Белгородскую область. Там были сбиты и перехвачены 26 украинских дронов. Еще четыре беспилотника уничтожили в небе над Воронежской областью, а также по три — над Липецкой и Нижегородской областями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Мелихово Корочанского района украинский беспилотник атаковал частный дом. По его словам, в результате были ранены два мирных жителя. Их доставили в больницу Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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