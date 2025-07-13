Украина запустила по российским регионам три десятка БПЛА за ночь

Украина запустила по российским регионам три десятка БПЛА за ночь Средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над четырьмя регионами России

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по четырем регионам России в ночь на воскресенье, 13 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены и перехвачены 36 воздушных целей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший удар пришелся на Белгородскую область. Там были сбиты и перехвачены 26 украинских дронов. Еще четыре беспилотника уничтожили в небе над Воронежской областью, а также по три — над Липецкой и Нижегородской областями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Мелихово Корочанского района украинский беспилотник атаковал частный дом. По его словам, в результате были ранены два мирных жителя. Их доставили в больницу Белгорода. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.