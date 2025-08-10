Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 19:31

Россиянам рассказали, когда и где наступят первые заморозки

Синоптик Паршина: в августе первые заморозки возможны на севере Дальнего Востока

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первые заморозки возможны уже в период с 11 по 17 августа на севере Дальнего Востока, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, по ночам в Якутии местами ожидается +5 градусов.

На следующей неделе в Якутии по ночам местами до +5 градусов, на юге республики — около +10–11. В дневные часы в начале недели +15–20 градусов, к среде похолодает до +12–17 градусов. На Чукотке будет дождливо и холодно. По ночам в начале недели — +3–8 градусов, к четвергу местами в континентальных районах на западе округа подморозит до -2. Днем — в диапазоне от +5 до +13 градусов, — сказала Паршина.

По ее словам, в Магаданской области, на севере Хабаровского края и на Камчатке в начале недели днем местами ожидается до +15–20 градусов, затем чуть похолодает. По ночам температура будет понижаться с 9–14 градусов в понедельник до 7–12 в среду. Осадки ожидаются на протяжении всей рабочей недели, их усиление возможно во вторник и среду.

Ранее сообщалось, что период аномальной жары в Центральной России подошел к концу. Ряд синоптиков прогнозируют, что осень в Москве будет ранней, дождливой и прохладной. Температура может быть на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

прогноз погоды
заморозки
погода
Дальний Восток
август
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцы при разводе не смогли поделить 29 кур и съели одну
Задержание предателя стоило жизни одному полицейскому под Архангельском
Над Германией заметили более 500 неизвестных дронов
Зарезавшая своих детей екатеринбурженка оставила предсмертную записку
В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город
ЦАХАЛ ликвидировал ракетную установку в Газе, из которой обстреляли Израиль
Постпредство России в ООН осудило Панаму за одно решение по Палестине
Генсек НАТО раскрыл судьбу поставок вооружения Украине
Рыбак семь часов сражался с рекордным по размерам чудовищем
Императорское абрикосовое варенье на зиму: роскошный рецепт
Появилась новая деталь о встрече Путина и Трампа на Аляске
На Западе обругали Зеленского после «территориальных» истерик
«Помалкивать в тряпочку»: депутат Госдумы обратился к Зеленскому с советом
Гладков раскрыл судьбу трех бойцов «Орлана», пострадавших из-за атаки ВСУ
«Орешник» для Трампа, Захарова — Суперженщина, долги Слепакова: что дальше
Школьник нашел способ получить альпаку с помощью дождевых червей
Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи
Хреновина, от которой все без ума, — секрет в портвейне
Короткое замыкание устроило переполох в отделе полиции
Появился прогноз погоды на вторую декаду августа в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.