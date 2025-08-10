Россиянам рассказали, когда и где наступят первые заморозки Синоптик Паршина: в августе первые заморозки возможны на севере Дальнего Востока

Первые заморозки возможны уже в период с 11 по 17 августа на севере Дальнего Востока, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, по ночам в Якутии местами ожидается +5 градусов.

На следующей неделе в Якутии по ночам местами до +5 градусов, на юге республики — около +10–11. В дневные часы в начале недели +15–20 градусов, к среде похолодает до +12–17 градусов. На Чукотке будет дождливо и холодно. По ночам в начале недели — +3–8 градусов, к четвергу местами в континентальных районах на западе округа подморозит до -2. Днем — в диапазоне от +5 до +13 градусов, — сказала Паршина.

По ее словам, в Магаданской области, на севере Хабаровского края и на Камчатке в начале недели днем местами ожидается до +15–20 градусов, затем чуть похолодает. По ночам температура будет понижаться с 9–14 градусов в понедельник до 7–12 в среду. Осадки ожидаются на протяжении всей рабочей недели, их усиление возможно во вторник и среду.

Ранее сообщалось, что период аномальной жары в Центральной России подошел к концу. Ряд синоптиков прогнозируют, что осень в Москве будет ранней, дождливой и прохладной. Температура может быть на 5–7 градусов ниже климатической нормы.