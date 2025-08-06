Жара закончилась, осень придет уже в августе? Прогноз погоды в Москве

Период аномальной июльской жары в Центральной России подошел к концу, уверены синоптики. Какая погода будет в Москве на выходных 9 и 10 августа, будут ли новые ливни, грозит ли России ранняя осень в 2025 году?

Какая погода пришла в Москву к 6 августа

После сильных дождей, которые обрушились на Московский регион 4 и 5 августа, синоптики прогнозируют возвращение тепла. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус пишет, что в среду в столице будет на 2–3 градуса жарче климатической нормы. Однако уже в четверг похолодает.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием северной периферии антициклона, который сформирует в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду. Температура воздуха — плюс 25–27 градусов, по области — плюс 23–28. Атмосферное давление будет около нормы. В четверг кратковременные дожди, местами ливни с грозой, ночью — плюс 15–17, днем — плюс 19–21 градус», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Некоторые синоптики предупредили, что Москве грозят новые ливни: Евгений Тишковец утверждает, что 7 августа в столице прольется до 13–18 литров дождевой воды на метр квадратный (20% от месячной нормы).

С ним не согласна научный руководитель Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Конечно, в области будут дожди обильнее и сильнее, но в самой Москве они будут минимальными. Проливных дождей ожидать точно не стоит. В столице выпадет от 2 до 5 мм осадков, а в области -д о 15 мм», — приводит слова Поздняковой Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Чего ждать от погоды в Москве на выходных, погода на новой неделе

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 6 августа станет последним жарким днем в Москве на ближайшую неделю. С четверга температура упадет и будет держаться в районе плюс 19–21 градусов.

Осадки начнутся в ночь на четверг и будут продолжаться до 9 августа. Воскресенье будет облачным и сухим, но на новой неделе дожди придут вновь. По данным Foreca, мощных ливней в ближайшие дни не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Согласно долговременному прогнозу «Метеоновости», к середине следующей недели в Москву может ненадолго вернуться жара до плюс 27–28 градусов. Затем с середины августа начинается похолодание (до плюс 18 градусов 18 августа на фоне дождей). Некоторые синоптики предполагают, что так начнется ранняя осень 2025 года в Москве.

Будет ли в Москве ранняя осень в 2025 году

Ряд синоптиков прогнозирует, что осень в Москве в 2025 году будет ранней и будет отличаться прохладной и дождливой погодой. Начало месяца станет довольно комфортным, однако начиная с середины месяца картина начнет резко меняться: прогнозируются дневные температуры около 15–17 градусов тепла и ночные порядка плюс 8–10 градусов. Это на 5–7 градусов ниже климатической нормы. При этом финал лета будет сопровождаться характерными для осени холодом и сыростью.

«Холодать начнет в последнюю неделю августа. Начиная со второй декады мы все чаще и чаще будем ощущать на себе дыхание осени, которая, согласно имеющимся прогнозам, на этот раз может прийти раньше срока», — рассказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.

Осень начнется с проливных дождей и ветреной погоды. Сентябрь 2025 года в Москве ожидается аномально дождливым и холодным, со значительным количеством осадков. Синоптики ожидают пасмурную и влажную погоду с температурой плюс 15–22 градуса днем и 7–12 градусов ночами. К середине месяца ожидается резкое похолодание, температуры могут опускаться до плюс 9 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли новый потоп

Леус указывает, что 6 августа Санкт-Петербург оказался на пути холодного фронта.

«Холодный атмосферный фронт пересекает регион с юго-запада на северо-восток. Ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, и заметно похолодает. Температура воздуха — плюс 21–23 градуса, в Ленинградской области — плюс 21–26. Атмосферное давление ниже нормы. В четверг днем местами кратковременный дождь, ночью — плюс 13–15, днем — плюс 20–22 градуса», — сообщил Леус.

Foreca прогнозирует Петербургу пасмурные выходные с небольшими осадками и температурами плюс 22–23 градуса. Такая погода будет продолжаться до середины следующей недели: к 14 августа дожди закончатся и придет оттепель. После нее, по данным «Метеоновостей», ожидается период гроз и похолодание.

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