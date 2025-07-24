Летняя засуха и парилка до +40? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Летняя засуха и парилка до +40? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

В Москве в понедельник и вторник, 28 и 29 июля, давление будет немного выше нормы. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на начало следующей недели, ждать ли летней засухи и парилки до +40 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале недели

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жаркого окончания июля в Москве в настоящее время не прогнозируется.

«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, „экватор“ лета с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходятся на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», — уточнил он.

По прогнозам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, в понедельник и вторник, 28 и 29 июля, погода порадует жителей российской столицы стабильным теплом и отсутствием дождей. В эти дни ночью температура сохранится в пределах +13–18 градусов, днем прогреется до +25–30 градусов. Ветер останется слабым, преимущественно юго-восточным.

При этом давление будет немного выше нормы — на уровне 748 мм (превышение около +2,4).

Таким образом, летней засухи и парилки до +40 градусов в Москве в начале следующей недели не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале августа

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок сообщил, что в начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

«Абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления. В июле и августе стоит ждать такую температуру», — отметил он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что август в российской столице выдастся спокойным.

«Август в столице выдастся спокойным — теплее положенного всего на один градус, с количеством осадков, близким к норме», — уточнил эксперт.

Какая погода будет в Москве в начале сентября

По предварительной информации метеосервисов, в сентябре 2025 года будет нестабильная погода с резкими колебаниями температуры и обильными осадками. В этот период климатические условия могут меняться за несколько часов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В центральных регионах России, включая Москву и Подмосковье, ожидается значительное увеличение количества дождливых дней. В начале сентября в этих районах прогнозируются осадки, которые могут достигать 90% месячной нормы, что означает, что дожди будут идти практически каждый день.

Температура воздуха в российской столице в начале сентября, предположительно, будет достигать +17 градусов в дневное время.

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