Конфликт Таиланда и Камбоджи: что известно, опасен ли для туристов из РФ

Конфликт Таиланда и Камбоджи: что известно, опасен ли для туристов из РФ

Сегодня, 24 июля, на границе Таиланда и Камбоджи начались боевые столкновения войск двух стран. Что известно о конфликте, есть ли угроза для российских туристов?

Что известно о перестрелках на границе Таиланда

На границе Таиланда и Камбоджи в спорной провинции Оддар-Меанчей 24 июля начались боевые столкновения между военнослужащими сухопутных войск. Перестрелки идут по меньшей мере в шести местах, заявил тайский контр-адмирал Сурасан Конгсири.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат сообщила, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на «неспровоцированное вторжение» войск Таиланда, которое «нарушило территориальную целостность» королевства.

По данным газеты Khmer Times, 24 июля истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по камбоджийским военным позициям вдоль спорной пограничной зоны в провинции Прэахвихеар.

Глава МИД Таиланда Никондет Пхалангкун отметил, что камбоджийские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре, в том числе системами залпового огня БМ-21. По его словам, один из ударов пришелся по больнице в приграничном районе.

«На всех гражданских объектах, атакованных камбоджийской ракетной артиллерией, есть убитые и раненые», — сказал он, добавив, что их число уточняется.

Вид с вершины горы Дангрэк в провинции Оддар-Меанчей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таиланд на фоне эскалации закрыл все пункты пропуска на границе с Камбоджей и эвакуирует жителей нескольких провинций.

Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке, в которой стороны обвиняют друг друга. Источником напряженности на границе является многолетний спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом.

Какова ситуация с российскими туристами в Таиланде 24 июля

Российские туристы в Таиланде находятся в безопасности, обострение конфликта на границе не влияет на их отдых, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Российские туристы в Таиланде вне зоны риска. Районы, где традиционно отдыхают туристы из России, не затронуты ситуацией, угроз для отдыхающих нет», — говорится в сообщении.

Генеральный директор туроператора Satmarket Ирина Сетун обратила внимание, что традиционно посещаемые российскими туристами места отдыха в Таиланде находятся на значительном расстоянии от зоны напряженности.

«Экскурсии в Камбоджу были приостановлены с самого начала инцидента. Туристы находятся в безопасности, инцидент не оказывает влияния на туристическую программу», — добавила она.

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