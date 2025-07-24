Таиланд закрыл все погранпункты на границе с Камбоджей

Власти Таиланда приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Камбоджей на фоне эскалации, заявил представитель тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей Сурасант Конгсири. По его словам, которые передает Reuters, боестолкновения произошли как минимум в шести локациях.

Военные Таиланда закрыли все пограничные пункты, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда сообщило, что камбоджийская сторона осуществила обстрел таиландских военных позиций с использованием реактивных систем залпового огня. В ответ на эти действия Бангкок поднял в небо истребители F-16.

Боестолкновения между войсками двух стран начались 24 июля в 07:45 (03:45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. При этом обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло еще в мае, когда в результате боевых действий погиб один камбоджийский солдат. Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня и захотел выслать камбоджийского посланника из Таиланда.