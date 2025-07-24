Военные Таиланда приглашают военных атташе из разных стран для обсуждения вопроса границы между Таиландом и Камбоджей

Появились кадры боев на границе Камбоджи и Таиланда Боестолкновения на границе Камбоджи и Таиланда попали на видео

Напряженность на границе между Камбоджей и Таиландом перешла в открытые боестолкновения, соответствующие кадры публикуются в социальных сетях. Причиной эскалации стали инциденты, связанные с минными полями на спорных приграничных территориях.

Дипломатический кризис между двумя соседними государствами обострился в среду, 22 июля, когда Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня. Это произошло после того, как тайский военнослужащий потерял конечность при подрыве на мине в спорной зоне. Помимо него, еще два бойца тайской армии также пострадали от взрывных устройств.

Инспекция, проведенная Бангкоком, выявила, что взорвавшиеся мины располагались всего в 50-100 метрах от границы. По мнению тайской стороны, мины могли появиться там лишь в последние несколько месяцев, хотя ранее стороны договорились об обеспечении безопасности этой территории. В ответ на действия Таиланда Камбоджа заявила о понижении статуса дипломатических отношений до минимального уровня.

Обстрелы ознаменовали новый виток эскалации. Армейское командование Бангкока сообщило, что камбоджийские силы начали обстрел их позиций из систем залпового огня. В ответ на это тайская армия нанесла удар по двум военным объектам Камбоджи, используя истребители F-16.

Ранее стало известно, что возведение ГЭС в Китае может вызвать напряженность в отношениях с Индией. По данным источника, река Ярлунг Цангпо питает одну из главных рек страны и именно здесь строится крупнейшая в мире гидроэлектростанция.