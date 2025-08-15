Названы три сценария провокаций Киева перед саммитом на Аляске Мирошник: Киев может сорвать саммит на Аляске тремя вариантами провокаций

Украина может предпринять попытки по срыву саммита на Аляске, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Киев готовит провокации по трем основным направлениям.

Дипломат заявил, что будет использован весь арсенал для срыва переговоров или создания негативного фона вокруг России. Вероятно, будут усилены удары по гражданским объектам. Мирошник указал на рост числа таких ударов (до 450 ежесуточно) и пострадавших, включая детей, что, по его мнению, демонстрирует нежелание Киева к мирному урегулированию. Не исключены операции под «чужим флагом», включая возможные инсценировки атак на свои объекты с обвинениями в адрес России и привлечением западных СМИ. Такое уже происходило в Буче.

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытки прорыва на территорию РФ для закрепления плацдарма и демонстрации военных возможностей. Мирошник считает, что Киев готов применить любые методы, включая террористические, для укрепления своей позиции на переговорах.

Формально Киев говорит о мире, но его действия подтверждают готовность сделать все, чтобы кровопролитие продолжалось <...> Они не настроены ни на какое мирное регулирование, — подчеркнул Мирошник.

Ранее политолог Юрий Светов допустил, что президент Украины Владимир Зеленский ударами по мирным жителям российских регионов стремится показать возможность вести боевые действия. По его словам, украинский лидер хочет продемонстрировать, что способен атаковать центральные районы России.