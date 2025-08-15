Борьба с раком, «вечные прятки», тревожность: как живут родные Виктора Цоя

15 августа исполняется 35 лет со дня смерти Виктора Цоя. Легендарный основатель, солист и автор песен группы «Кино» ушел из жизни, разбившись на мотоцикле в 1990-м. Откуда пошли слухи о якобы мрачности Цоя, чем живут его близкие, в материале NEWS.ru.

Почему Цой избегал встреч с родным отцом

Будущая легенда российской рок-музыки родился в Санкт-Петербурге 21 июня 1962 года в семье Валентины и Роберта Цоя. Мама была учительницей физкультуры, отец — инженером.

Наташа Васильева-Халл, официальный фотограф Ленинградского Рок-Клуба, выпустившая уже несколько книг о культовых рок-музыкантах 1990-х, рассказала NEWS.ru, что у Виктора с отцом были сложные отношения. Тот его постоянно ругал. Сначала за то, что сын не очень хорошо учился в школе. Потом — за «непрестижную» работу кочегаром и «песенки».

«Роберту Максимовичу казалось, что это несерьезно. И Марианну критиковал — первую жену Вити и мать его единственного сына. Ее — за то, что такая яркая и интересная женщина выбрала в мужья кочегара. Вите, естественно, не нравилось такое отношение. Поэтому старался с отцом общаться как можно реже. Вот с матерью у него были гораздо более теплые отношения. Она, к сожалению, ушла из жизни в 2009-м», — добавила Наталья.

Рассказывая ей о своем детстве, Виктор вспоминал, что его гнобили в школе за неславянскую внешность, дразнили япошкой. В итоге он, по мнению Натальи, сумел преодолеть это пренебрежение общества, стал рок-легендой. Цой прекрасно владел своим голосом как инструментом.

Стена Виктора Цоя на Арбате Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Где сейчас единственная жена Цоя Марианна

Васильева-Халл также рассказала об отношениях Виктора с его первой и единственной женой Марианной. Пара познакомилась на одном из «квартирников». Цою было 19 лет, будущей супруге — 23 года. Она работала заведующей постановочной части ленинградского цирка. Будучи поклонницей рок-музыки, стала помогать в продвижении группы «Кино».

«Марианну некоторые не любили в Рок-Клубе за совсем не женский характер. Она подходила ко всему по-деловому, не по-девичьи и не по-бабски эмоционально, а без эмоций — дело прежде всего. Мужчины же, как правило, не любят таких. С моей точки зрения, она была крутая. Умная и практичная, я многому у нее училась… И то, что первые гастроли „Кино“ устраивала она, — исторический факт», — подчеркнула биограф группы.

Как сын Цоя пошел по стопам отца

Единственный ребенок Виктора и Марианны Цой Александр родился в 1985-м. Сейчас ему 40 лет. Звездного отца, по собственным словам, помнит плохо — когда тот ушел из жизни, ребенку было всего пять.

К тому же за некоторое время до гибели Цой оставил семью ради киноведа и переводчицы Натальи Разлоговой, поселившись с ней в Москве. Познакомились они на съемках фильма «Асса», где та работала помощницей режиссера. Однако с Марианной Цой не развелся, и на момент гибели оставался ее официальным мужем.

Разлогова ведет непубличный образ жизни и отказывается от интервью о музыканте и возлюбленном. Марианна Цой умерла в 2005-м от онкологии.

Сын Цоя Александр рассказывал NEWS.ru, что многие годы страдал от повышенного внимания поклонников отца, замкнулся в себе. Работал дизайнером, а также играл в музыкальной группе Para bellvm под псевдонимом Молчанов, намеренно избегая ассоциаций со звездным отцом.

Александр Цой Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

«Я был ребенком, ходил в школу — там все знали, что я сын Цоя… Подходили с вопросами. И не один человек, не два, а гораздо больше. Причем каждый день. Из месяца в месяц, из года в год. И дома не можешь закрыться. Мы с мамой жили на проспекте Ветеранов в Петербурге, вся парадная от первого до последнего этажа была исписана фразами о Викторе Цое, какие-то люди постоянно ночевали на нашей лестничной площадке», — признался наследник музыканта.

Он добавил, что ощущал себя тревожно, «но некуда от этого бежать». Александр любит музыку, хочет играть, но не привлекать к себе внимания. Потому что, по его словам, когда поет «сын Виктора Цоя», смещается фокус внимания публики с музыки на человека. С годами Александр понял, что не живет, а играет в какие-то вечные прятки.

«Это тоже неправильно… Тогда я научился разделять для себя. Решил, что вот есть Виктор Цой — великий музыкант, автор и артист. И есть живой человек — мой отец, которого я знал, хотя, к сожалению, не слишком много. После этого я принял ситуацию и вышел из тени… Отец — это по-прежнему личное и сокровенное, всегда со мной», — поделился Цой младший.

Семь лет назад по приглашению гитариста и одного из основателей «Кино» Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина сын легенды вошел в команду проекта «Симфоническое Кино». Хиты рок-группы звучат в исполнении оркестра. Александр Цой выполнил графическое оформление песен.

Некоторое время назад перезаписали легендарный четвертый альбом группы «Это не любовь», который называют «последним романтическим». Причиной для перезаписи, как рассказывал Александр, стало низкое качество звука оригинального альбома.

В 2024-м он представил клип на песню «Часть меня (которой нет)». В основу видео легли архивные кадры, снятые в 1989 и 1990 годах Виктором Цоем на видеокамеру. Ранее они нигде не публиковались.

Виктор Цой во время выступления на арт-рок-параде, посвященном выходу фильма режиссера Сергея Соловьева «Асса» Фото: Александр Чумичев, Александр Шог/ТАСС

Каким был «настоящий Цой» и как сложилась судьба его отца

Отец Виктора Цоя Роберт Максимович несколько лет назад перенес онкологию. Деньги на лечение ему собирали поклонники сына, частью суммы помог внук.

Живет он в Санкт-Петербурге, ему 87 лет. В интервью журналу «Караван историй» он делился, что так и не понял, каким образом сын стал знаменитостью. «В моей памяти он остается по-прежнему Витькой и разгильдяем», — признавался Роберт Цой.

Наташа Васильева-Халл развеяла слухи о якобы мрачности характера Виктора Цоя, назвав их выдумками.

«После выхода на экраны „Ассы“ к Вите начали приходить журналисты, которые раньше занимались пленумами местных советов и освещали открытия домов пионеров… Не понимавшие в рок-музыке, задавали очень глупые вопросы. Витя неохотно отвечал. Так и возник миф о его якобы мрачности. При личном общении он был абсолютно другим — приподнятым, веселым. И очень тонко чувствовал мир», — поделилась биограф музыканта.

Кинопродюсер Алекс Бурташов рассказал NEWS.ru, что помнит Цоя скромным, улыбчивым и спокойным.

Виктор Цой во время выступления на арт-рок-параде, посвященном выходу фильма режиссера Сергея Соловьева «Асса» Фото: Александр Чумичев, Александр Шог/ТАСС

«Сидит на нашей кухне, поет песни Высоцкого, пьет коньяк и заедает куриным паштетом, который потрясающе готовила моя бабушка Люся. А мой папа, Валерий Бурташов, был директором творческого объединения „Круг“ режиссера Сергея Соловьева и организатором легендарных премьер фильма „Асса“. То есть первым человеком, пригласившим „Кино“ на премьерные открытые концерты в Москве. Это было в 1988 году», — отметил Алекс.

По его мнению, Цой «был трагичной фигурой», рано ушел из жизни. Но у него была «преждевременная мудрость» и одновременно легкость, «небрежность бытия».

«Как будто он понял смысл жизни раньше, чем нужно, и поэтому просто играл в жизнь. Кайфовал и творил, не задумываясь о будущем, о славе. И на кураже создал безусловные вечные шедевры», — отметил Бурташов.

Он резюмировал, что как ни старается, но не может себе представить постаревшим Цоя, «как будто сама судьба обозначила, что в нашей памяти он должен остаться навечно молодым».

