Алкоголизм, смерть сестры, внебрачный сын: как живет Рыжий из «Иванушек»

26 июля одному из солистов группы «Иванушки International» Андрею Григорьеву-Апполонову исполняется 55 лет. В марте артист заявлял в соцсетях, что планирует отметить юбилей в одиночестве, уехать в родной Сочи и отправиться на рыбалку. Как Рыжий из «Иванушек» пережил смерть сестры, развод и поборол алкоголизм — в материале NEWS.ru.

Как складывалась карьера Андрея Григорьева-Апполонова

Андрей родился в 1970 году в Сочи. Его семья была далека от шоу-бизнеса. Мама работала администратором в местном театре, отец — детским хирургом. Андрей рос с братьями и сестрами. У него была старшая сестра по матери Юлия, с которой они стали лучшими друзьями, сестра по отцу Ольга и брат по матери.

Окончив школу, Апполонов поступил в институт на педагогический факультет. После вуза он работал в школе, но быстро понял, что это не его. Андрей некоторое время занимал пост режиссера-постановщика местного театра. В 1988 году Андрей переехал в столицу, где принял участие во Всесоюзном театре мод и начал строить карьеру манекенщика.

Он работал моделью, параллельно поступил в ГИТИС на эстрадное отделение, где обучался заочно. На втором курсе Андрей услышал о кастинге в мюзикл «Метро». Ему повезло, и его взяли танцовщиком в проект. Во время работы над «Метро» Андрей познакомился и подружился с Игорем Сориным.

В 1995 году артисты стали участниками группы «Иванушки International» — нового проекта продюсера Игоря Матвиенко. Он создал бойз-бенд по аналогии с американским коллективом Backstreet Boys. Помимо Сорина и Апполонова третьим солистом группы стал Кирилл Андреев.

После выхода песни «Тучи» и клипа на нее солисты «Иванушек International» проснулись знаменитыми. Григорьев-Апполонов до сих пор остается участником группы.

Участники группы «Иванушки International» Олег Яковлев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев Фото: Olga Loskutova/Russian Look/Global Look Press

Что известно о женах и детях Андрея Григорьева-Апполонова

Первой гражданской женой Апполонова стала Мария Лопатина. Они начали встречаться в 1995 году. Андрей и Мария записали вместе песню «Сахарный» и сняли на нее клип, который часто крутили по ТВ. Лопатина не выдержала гастрольный график артиста и его поклонниц и ушла после пяти лет отношений с Рыжим. Позже Мария писала в автобиографии, что у нее случился выкидыш во время романа с Андреем, и она очень тяжело переживала потерю ребенка. После этого события они расстались.

В книге Лопатина обвинила Апполонова в изменах и эгоизме. «У Рыжего всегда было, есть и, видимо, будет много женщин. Всегда. И дело даже не в том, что он звезда, хотя это тоже важно. Он любил и любит женщин, а они любят его. Но очаровываться не стоит. Эмоционально от Андрея мало чего можно ожидать. Все-таки он классический нарцисс в лучшем смысле этого слова. Я осознала одну важную вещь, которая, по сути, спасла меня: каждая женщина, которая будет с ним, будет несчастлива», — писала Мария.

Сейчас Лопатина замужем за баскетболистом Андреем Кириленко.

В 2002-м Рыжий познакомился с Мариной Банковой. Она очень напоминала друзьям солиста Лопатину. Они намекали, что Апполонову нравится определенный типаж девушек. В 2003-м у пары родился сын Иван, и они официально заключили брак. В 2008-м супруги стали родителями еще одного мальчика, которого они назвали Артемием.

В 2019 году Марина ушла от Андрея. Позже Григорьев-Апполонов назвал причину разрыва в шоу НТВ «Звезды сошлись!». «Марина жила не своей жизнью, а моей. Это было самопожертвование. Последние четыре года брака мы уже знали, что разойдемся», — сказал солист.

Андрей Григорьев-Апполонов с Мариной Банковой и детьми Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Он остался с Банковой в хороших отношениях. Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова спустя время после развода с Григорьевым-Апполоновым. Старший сын Марии и певца Иван жил какое-то время с отцом в Москве, а младший — с матерью в Санкт-Петербурге.

Артист признавался, что водит домой девушек, а сын ставит им оценки. По словам Апполонова, «троечку пока никто не получил».

Внебрачный сын Андрея Григорьева-Апполонова

В 2020 году СМИ начали писать о том, что у Андрея есть внебрачный сын. Музыкальный продюсер Леся Сазыкина рассказала о ребенке от артиста. По ее словам, она познакомилась с Григорьевым-Апполоновым, когда ей было 17 лет.

«Я тогда подрабатывала в Концертном зале „Россия“. Нас, ассистентов, отправляли на гастроли с разными артистами. Мне выпадало ездить либо с группой „На-На“, либо с „Руки Вверх!“, но чаще всего я летала с „Иванушками“. Я всем говорила, что мне уже 18 лет», — говорила девушка КП.

Чуть позже Сазыкина познакомилась с Матвиенко, и он позвал ее стать менеджером группы. По словам продюсера, Григорьев-Апполонов еще жил с Лопатиной и тайно встречался с Сазыкиной. Леся думала, что Андрей женится на ней, когда он расстался с Марией, но этого не произошло.

Как рассказала Сазыкина, она родила сына от солиста «Иванушек» в 2013 году и назвала его Германом. По словам продюсера, мальчик был записан на мужа, с которым она тогда жила. По словам Леси, Андрей часто видится с сыном и помогает ему финансово.

В ответ на откровения Сазыкиной Григорьев-Апполонов заявил, что готов подать на нее в суд. «Эта Леся никогда не была его помощницей. Она околачивалась вокруг солистов, преследовала их, делала совместные фотографии. Теперь выдает себя за концертного директора коллектива», — рассказал юрист артиста Александр Бенхин.

Андрей Григорьев-Апполонов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как Григорьев-Апполонов пережил смерть сестры и поборол алкоголизм

Первой трагедией, после которой Андрей начал злоупотреблять алкоголем, стала гибель Сорина. Это произошло в 1998 году. Игорь выпал с балкона шестого этажа студии в доме № 12 по ул. Вересаева в Москве. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу, у него был поврежден позвоночник и парализованы конечности. Сорину сделали операцию, но его сердце не выдержало. Рыжий сильно переживал утрату друга и коллеги.

В 2017 году у Григорьева-Апполонова умерла сестра Юлия, с которой они были близки. У нее была бронхиальная астма, и она задохнулась во время приступа. Юлии был 51 год. Андрей так рассказал о трагедии в соцсетях: «Меня не было практически две недели, потому что у меня случилось горе. Умерла моя любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь наполовину остановилась. Мне реально фигово. Многие, наверное, из вас теряли родных и близких, и я вот уже на протяжении двух недель не могу прийти в себя. Но, как мне говорят все мои друзья, жизнь продолжается. В моем сердце моя Юля».

Следующей потерей в жизни Андрея стала смерть солиста «Иванушек» Олега Яковлева, который заменил в «Иванушках» Сорина в 1998-м. В 2013-м коллега Григорьева-Апполонова ушел из коллектива и начал сольную карьеру. В 2017-м он скоропостижно скончался.

Артист не выдержал двух трагедий и начал выпивать. Ну, что я делал? Я бухал», — откровенно говорил Андрей Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Матвиенко помог Григорьеву-Апполонову. «Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке», — говорил Матвиенко.

Григорьеву-Апполонову удалось побороть пагубную привычку.

Юлия Григорьева-Апполонова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Скандальные родственники Андрея Григорьева-Апполонова

В 1987 году сестра Андрея Юлия родила сына. Его назвали Сергеем. Он рос обычным парнем, но с детства увлекался музыкой. Об отце мальчика ничего не известно. Позже Юлия стала жить с Андреем Бурдуковым, который моложе нее на 17 лет. В 2015 они официально оформили отношения. И Бурдуков взял фамилию жены, став полным тезкой Рыжего.

После смерти Юлии Андрей обвинил в произошедшем ее мужа, потому что он уехал, когда Юля заболела. Артист назвал Бурдукова альфонсом и призвал его пройти проверку на детекторе лжи в шоу «На самом деле», которое шло на Первом канале.

Солист группы «Иванушки» рассказал, что именно он помог молодому человеку в жизни: оплатил учебу, нашел ему работу, помог с квартирой в Сочи, в которой Андрей жил с Юлией. Вдовец все отрицал. Он также не признал, что пиарится на известной фамилии, но детектор показал, что все это ложь. Также на шоу раскрылось, что у Андрея были любовницы.

В 2019-м Бурдуков и сын Юлии Сергей создали группу AppolonovGang. Они начали записывать песни, выпускать треки, раздавать интервью журналистам. Так вдовец сестры Рыжего использовал его известную фамилию. В марте 2025-го в Сети появились противоречивые видео, в которых племянник артиста Сергей предстал в женской одежде вместе с Бурдуковым. Движение «Сорок Сороков» предложило запретить им въезд в Россию.

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