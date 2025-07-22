«Вмешалась политика». Отмена концерта Гергиева рассорила Италию, реакция РФ

Генеральный директор Большого театра и дирижер Валерий Гергиев должен был выступить на фестивале в Италии в конце июля. Но недавно стало известно, что его концерт отменили из-за протестов местных политических активистов. Кому и зачем было выгодно, чтобы дирижер не выступил на фестивале, — в материале NEWS.ru.

Почему концерт Гергиева отменили

Гергиев должен был выступить 27 июля на фестивале Un’Estate da RE в Королевском дворце в городе Казерта, к северу от Неаполя. Планировалось, что гендиректор Большого театра возглавит оркестр из итальянского Салерно. В программе должны были принять участие артисты Мариинского театра, которым также руководит дирижер.

После анонса концерта Гергиева в СМИ в Италии начались недовольства. Депутат Европарламента Пина Пичерно заявляла СМИ: «Еще раз обращаюсь с призывом к правительству и к губернатору южной итальянской области Кампания, чтобы предотвратить эту рану, которая была бы просто недопустимой для такой страны, как Италия».

Министр культуры Италии Алессандро Джули тоже выразил протест против выступления дирижера. Губернатор региона Кампания (здесь находится город Казерта. — NEWS.ru) Винченцо Де Лука парировал своим соотечественникам. «В случае с Гергиевым говорят, что речь не о мнении, не о культуре, а о политической пропаганде. Но кто решает, где проходит граница между выражением мнения и пропагандой? Кто это решает? Это особенно позорно», — отметил он.

Концерт Гергиева все-таки был отменен. Причиной решения стала «резкая общественная реакция на участие дирижера», который якобы известен близостью к президенту РФ Владимиру Путину. Местные власти сообщили, что опасаются беспорядков.

По данным иностранных СМИ, в «отмене» дирижера были задействованы активисты, которые устроили митинг для итальянской прессы. В акции приняли участие 15 проукраинских активистов. Они вышли с флагами Украины и Грузии и настраивали местных жителей против концерта Гергиева.

Главред новостного агентства Byoblu Вирджиния Камерьери напомнила, что у Гергиева была совершенно иная цель визита. «Дирижера пригласили, чтобы он дирижировал оркестром. Его не звали участвовать в политической конференции. Речь идет всего лишь о дирижере, которого пригласили за его профессионализм, за его искусство. И поскольку мы говорили о том, что искусство не должно подвергаться никакой цензуре, то мне действительно кажется абсурдным, что мы вообще обсуждаем такого рода ситуацию», — отметила Камерьери.

Валерий Гергиев Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Что думают итальянцы и европейцы об «отмене» Гергиева

В соцсетях многие поддержали точку зрения, что музыка Гергиева и его политические взгляды — совершенно разные вещи.

«Многим трудно отделить искусство от художника. Я не поддерживаю политические взгляды Гергиева. Это не мешает мне наслаждаться его записями Прокофьева. Оркестры имеют право изгнать его. Никто не сможет отнять у вас восхищение его мастерством»;

«Вы затронули важную мысль о том, что идеологическое мастерство и артистизм музыканта не тождественны его идеологии и/или поведению. Однако я бы пошел дальше и заявил, что отменять выступления любого музыканта по таким причинам не нужно. Культура отмены — это скользкая дорожка»;

«Примерно 20 лет назад я видел и слышал, как Гергиев дирижировал „Парсифалем“ в Метрополитен-опера. К счастью, я сидел в седьмом ряду, чтобы следить за его игрой. Темп „Парсифаля“ варьируется в зависимости от дирижера и, как известно, составляет от пяти до пяти часов 25 секунд. Наблюдая за его мимикой и дирижерскими жестами, я заплатил за вход. В тот вечер я определенно не прогадал и был готов к первому антракту после увертюры к первому акту»;

«Я слышал, как он дирижировал живыми выступлениями в помещениях с не очень хорошей акустикой, и видел, как музыканты прекрасно это компенсировали. На мой взгляд, это демонстрирует эффективно отрепетированный оркестр под руководством очень талантливого дирижера», — писали пользователи Сети.

Валерий Гергиев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Что думают эксперты по поводу «отмены» Гергиева

Многие эксперты сочли спланированной акцией запрет концерта с участием Гергиева. Бизнес-консультант и политтехнолог Алена Август пояснила NEWS.ru, что не верит в подобные экспромты. По ее мнению, концерт сначала разрешили, а потом запретили с целью «ударить побольнее».

«Не верится в эксцесс исполнителя, что кто-то с кем-то что-то не согласовал. Учитывая международную ситуацию, абсолютно точно все согласовывается. И скорее всего отмена концерта Гергиева — это все-таки чей-то такой злой умысел. Это желание сделать больнее, чем можно было бы просто сразу отменить», — сказала Алена.

Политтехнолог назвала эту акцию отмены отражением политического безумия, происходящего в мире. Алена считает, что такой поступок ярко показывает степень зависимости тех, кто принимает решение от общей мировой повестки.

«Нам точно от этого хуже не будет, потому что эту ситуацию сейчас все обсуждают. Мы абсолютно понимаем как страна, что нашу культуру не отменить и наших таких вот талантов достаточно сложно уязвить», — отметила Алена.

Политик и депутат Виталий Милонов высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что большинство итальянцев действительно могли ждать концерт дирижера.

«Что касается маэстро Гергиева, то, безусловно, западная публика, интересующаяся искусством, а не всей выхлопной темой, которая, кстати, искусством не является, хотела услышать Валерия Николаевича. Но вмешалась политика. Эти агрессивные „шаровары“, которые туда приехали и давят на рычаги, ничего не понимают в культуре. Украина вообще не создала великих культурных деятелей. К сожалению, осуществить свои коварные планы им иногда удается», — считает Милонов.

Помимо выступления Гергиева, итальянцы отменили еще один концерт. Выступление пианиста украинского происхождения Александра Романовского, запланированное на 5 августа в Болонье, не состоится. Такое решение было принято из-за выступления музыканта у здания драматического театра в Мариуполе в 2022 году.

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