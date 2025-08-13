Правящая в Грузии партия использовала Украину для предвыборного ролика «Грузинская мечта» включила в предвыборный ролик кадры с разрушениями на Украине

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» сняла агитационный ролик перед местными выборами, в котором противопоставила разрушения на Украине мирной жизни в Грузии. Видео размещено в соцсетях партии и призывает избирателей «выбирать мир».

Аналогичный прием партия использовала и перед парламентскими выборами 2024 года. Ролик выполнен в контрастном стиле: слева показаны черно-белые кадры украинских разрушений, справа — цветные изображения грузинских достопримечательностей с лозунгом «Выбирай мир».

Мир Грузии — больше жизни Тбилиси, — говорится в описании к видео.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. На них будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло) в 64 городах и районах.

Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Грузия может надолго лишиться возможности вступить в Евросоюз. Он напомнил, что два года назад страна стала кандидатом на присоединение к ЕС, а сейчас, по его словам, демократия в Грузии в опасности. Отношения между Грузией и Западом резко ухудшились на фоне принятия закона об иноагентах и о новых правилах выдачи грантов. В частности, Евросоюз и Вашингтон осудили правящую «Грузинскую мечту» из-за нарушений прав человека.