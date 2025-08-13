Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 00:45

Правящая в Грузии партия использовала Украину для предвыборного ролика

«Грузинская мечта» включила в предвыборный ролик кадры с разрушениями на Украине

Правящая партия «Грузинская мечта» Правящая партия «Грузинская мечта» Фото: gd.ge

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» сняла агитационный ролик перед местными выборами, в котором противопоставила разрушения на Украине мирной жизни в Грузии. Видео размещено в соцсетях партии и призывает избирателей «выбирать мир».

Аналогичный прием партия использовала и перед парламентскими выборами 2024 года. Ролик выполнен в контрастном стиле: слева показаны черно-белые кадры украинских разрушений, справа — цветные изображения грузинских достопримечательностей с лозунгом «Выбирай мир».

Мир Грузии — больше жизни Тбилиси, — говорится в описании к видео.

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября. На них будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло) в 64 городах и районах.

Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Грузия может надолго лишиться возможности вступить в Евросоюз. Он напомнил, что два года назад страна стала кандидатом на присоединение к ЕС, а сейчас, по его словам, демократия в Грузии в опасности. Отношения между Грузией и Западом резко ухудшились на фоне принятия закона об иноагентах и о новых правилах выдачи грантов. В частности, Евросоюз и Вашингтон осудили правящую «Грузинскую мечту» из-за нарушений прав человека.

Грузия
ролики
агитация
сравнение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хирурги провели редкую операцию, ампутировав нижнюю часть тела пациента
Сотрудники ТЦК насильно схватили двух священников УПЦ на западе Украины
«Хочу лечь рядом с ним»: вдова Левкина о смерти мужа, дочках и потере слуха
Нетаньяху наобещал иранцам «водные горы» в случае восстания против властей
«От вас многое зависит»: Путин приветствовал участников форума «ШУМ»
Правящая в Грузии партия использовала Украину для предвыборного ролика
Евдокимов день 13 августа: чего нельзя делать чтобы не разгневать домового
В США озвучили, что намерены делать бомбардировщики B-1B у границ с РФ
Израиль ударил по радикалам под прикрытием гуманитарной миссии
Основной вратарь ПСЖ объявил об уходе из клуба
Молния взорвала трансформатор в американском штате
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 августа 2025 года
Мысли о суициде, слезы Винер, завтрак за 16 тысяч: как живут сестры Аверины
Известная американская компания позарилась на браузер Chrome
На юге Москвы произошло ДТП с мотоциклистом
Макрону и Мерцу дали совет на фоне саммита на Аляске
Дети оказались в опасности при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила десятки дронов над пятью регионами России
В Забайкалье на глазах у детей жестоко убили собаку
«Единственные — это русские»: в США оценили настрой Москвы и Киева на мир
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.