В Севастополе задержали снимавшего агитфильм агента украинской разведки ФСБ: мужчина снимал антироссийский агитфильм в Севастополе по заданию ГУР

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемого в работе на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает РИА Новости. По данным службы, мужчина готовил видеоматериалы для агитационного антироссийского фильма на территории Севастополя.

Установлено, что местный житель, сторонник украинского националистического режима, инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России, – уточнили в ФСБ.

По версии следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года мужчина участвовал в координируемой украинскими спецслужбами диверсионной и разведывательной деятельности. Он провел видеосъемку для антироссийского фильма. В сценарии проекта эксперты нашли признаки направленной на дискредитацию внешней политики России политической ненависти и формирование негативного образа ВС РФ.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в прокуратуре Республики Крым сообщили, что сотрудничавший с украинскими спецслужбами житель Керчи получил наказание в виде 16,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за госизмену. Завербованный Киевом мужчина передавал Главному управлению разведки Украины снимки позиций российских сил ПВО за вознаграждение в пять тысяч рублей.