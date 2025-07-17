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17 июля 2025 в 14:43

Сотрудничавшего с ГУР предателя из Керчи жестко наказали

Житель Керчи получил 16,5 года колонии строго режима за сотрудничество с ГУР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель крымского города Керчь, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, получил наказание в виде 16,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за госизмену, сообщили представители прокуратуры Республики Крым в Telegram-канале. По их словам, завербованный Киевом мужчина передавал Главному управлению разведки Украины снимки позиций российских сил ПВО за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя региона к 16 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год шесть месяцев и штрафом, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети попало видео, на котором запечатлен момент задержания завербованного Украиной жителя Воронежской области. Согласно предоставленной ФСБ информации, мужчина готовил диверсию на одном из энергетических объектов в регионе. На допросе задержанный признался, что работал на Киев ради денежного вознаграждения.

Кроме того, еще одного украинского агента задержали в Симферопольском районе Крыма за передачу информации Службе безопасности Украины. Известно, что противник завербовал 44-летнего мужчину через мессенджер.

Керчь
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