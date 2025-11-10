Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:16

«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной

Акинфеев заявил, что после ухода из сборной о нем сняли лишь ролик на 16 секунд

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Легендарный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своей новой книге заявил, что после ухода из сборной России по футболу удостоился лишь 16-секундного ролика на табло. Как он пояснил, это не было обидным.

Когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик на табло. Я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? Лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор, — написал Акинфеев.

Вратарь ушел из сборной, имея в активе бронзу Евро-2008 и выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России и семь раз — Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что принял вину на себя после результативной ошибки Акинфеева в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Специалист отметил, что голкипер исполнял его идею.

До этого стало известно, что Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы — 2032, так как итальянские стадионы могут быть не готовы к соревнованиям. Отмечается, что Италия столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из 10 предложенных стадионов УЕФА одобрил только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.

Игорь Акинфеев
футбол
спорт
ролики
