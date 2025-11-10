«16-секундный ролик на табло»: Акинфеев об уходе из сборной Акинфеев заявил, что после ухода из сборной о нем сняли лишь ролик на 16 секунд

Легендарный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своей новой книге заявил, что после ухода из сборной России по футболу удостоился лишь 16-секундного ролика на табло. Как он пояснил, это не было обидным.

Когда меня официально провожали из сборной, все, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик на табло. Я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? Лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор, — написал Акинфеев.

Вратарь ушел из сборной, имея в активе бронзу Евро-2008 и выход в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России и семь раз — Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.

