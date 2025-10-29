Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 18:04

Главный тренер ЦСКА раскрыл, что сказал Акинфееву после ошибки в матче РПЛ

Челестини: после результативной ошибки сказал Акинфееву, что все нормально

Фабио Челестини Фабио Челестини Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что принял вину на себя после результативной ошибки вратаря Игоря Акинфеева в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Специалист отметил, что голкипер исполнял его идею.

Все было максимально спокойно. Он выманивал соперника, чтобы отдать мяч Облякову на свободное пространство. После матча я сказал, что это моя ошибка, потому что Акинфеев исполнял мою идею. В следующих матчах, если у Игоря снова будут открыты Обляков и Кисляк, он должен продолжать отдавать низом, а не искать длинную передачу, — сказал Челестини.

В восьмом туре РПЛ ЦСКА в гостевом матче уступил «Ростову» со счетом 0:1. Единственный мяч на счету экс-армейца Константина Кучаева на седьмой минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы-2032, так как итальянские стадионы могут быть не готовы к соревнованиям. Отмечается, что Италия столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из 10 предложенных стадионов УЕФА одобрил только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.

РПЛ
ЦСКА
футбол
Игорь Акинфеев
