Главный тренер ЦСКА раскрыл, что сказал Акинфееву после ошибки в матче РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что принял вину на себя после результативной ошибки вратаря Игоря Акинфеева в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Специалист отметил, что голкипер исполнял его идею.

Все было максимально спокойно. Он выманивал соперника, чтобы отдать мяч Облякову на свободное пространство. После матча я сказал, что это моя ошибка, потому что Акинфеев исполнял мою идею. В следующих матчах, если у Игоря снова будут открыты Обляков и Кисляк, он должен продолжать отдавать низом, а не искать длинную передачу, — сказал Челестини.

В восьмом туре РПЛ ЦСКА в гостевом матче уступил «Ростову» со счетом 0:1. Единственный мяч на счету экс-армейца Константина Кучаева на седьмой минуте встречи.

