Россия сделала неожиданное предложение по Евро-2032 Daily Mail: Россия предложила провести чемпионат Европы по футболу в 2032 году

Россия официально подала заявку на организацию чемпионата Европы по футболу 2032 года, сообщает британское издание Daily Mail. Данная инициатива была озвучена на фоне возникших сложностей у Италии, которая планировала совместное проведение турнира с Турцией.

Как отмечается в публикации, итальянская сторона столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из 10 предложенных стадионов УЕФА одобрила только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.

Президент Московской федерации футбола Александр Дюков подтвердил готовность России принять чемпионат в случае отказа итальянской стороны. Он подчеркнул, что российская спортивная инфраструктура полностью соответствует всем необходимым требованиям для проведения соревнований международного уровня.

Глава УЕФА Александр Чеферин ранее критиковал состояние итальянских спортивных сооружений, охарактеризовав его как наихудшее среди ведущих европейских стран. Президент итальянской футбольной лиги Эцио Симонелли также выражал серьезную озабоченность возможной потерей права на проведение турнира.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что расширенный список футболистов сборной России для подготовки к ноябрьским товарищеским играм утвержден. В предварительную заявку вошли 39 спортсменов, включая ведущих игроков, выступающих в зарубежных клубах.