Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 17:44

Россия сделала неожиданное предложение по Евро-2032

Daily Mail: Россия предложила провести чемпионат Европы по футболу в 2032 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия официально подала заявку на организацию чемпионата Европы по футболу 2032 года, сообщает британское издание Daily Mail. Данная инициатива была озвучена на фоне возникших сложностей у Италии, которая планировала совместное проведение турнира с Турцией.

Как отмечается в публикации, итальянская сторона столкнулась с серьезными проблемами при подготовке спортивной инфраструктуры к предстоящему соревнованию. Из 10 предложенных стадионов УЕФА одобрила только одну арену, что ставит под сомнение способность Италии выполнить обязательства по совместной организации турнира.

Президент Московской федерации футбола Александр Дюков подтвердил готовность России принять чемпионат в случае отказа итальянской стороны. Он подчеркнул, что российская спортивная инфраструктура полностью соответствует всем необходимым требованиям для проведения соревнований международного уровня.

Глава УЕФА Александр Чеферин ранее критиковал состояние итальянских спортивных сооружений, охарактеризовав его как наихудшее среди ведущих европейских стран. Президент итальянской футбольной лиги Эцио Симонелли также выражал серьезную озабоченность возможной потерей права на проведение турнира.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что расширенный список футболистов сборной России для подготовки к ноябрьским товарищеским играм утвержден. В предварительную заявку вошли 39 спортсменов, включая ведущих игроков, выступающих в зарубежных клубах.

Россия
футбол
УЕФА
чемпионаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом
Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ
Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве
Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа
Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы
В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом
В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников
Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв
Два человека погибли при крушении крана в Севастополе
«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»
Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада
«Встретимся в суде»: юрист Киркорова высказался о многомиллионном иске
Telegram начал торговать токенизированными бумагами США
Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе
В Госдуме ответили Польше на разрешение ВСУ атаковать объекты РФ в Европе
Безголовый труп нашли железнодорожники в российском лесу
В Киргизии силовики разыскивают экс-супругу боксера Бивола
Банк России понизил официальный курс доллара до 78,98 рубля
Доктор Мясников рассказал, чем опасны голуби
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.