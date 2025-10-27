Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:27

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи

Сафонов и Головин вошли в расширенный список сборной России на ноябрь

Александр Головин Александр Головин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Расширенный список футболистов сборной России для подготовки к ноябрьским товарищеским играм утвержден, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. В предварительную заявку вошли 39 спортсменов, включая ведущих игроков, выступающих в зарубежных клубах.

Среди ключевых футболистов, получивших вызов, оказались вратарь Матвей Сафонов из французского «Пари Сен-Жермен», полузащитники Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»), а также Алексей Миранчук, представляющий американскую «Атланту». Помимо легионеров, в список вошли игроки из российских клубов премьер-лиги. В ноябре команде предстоит провести два контрольных поединка — с национальными сборными Перу и Чили.

Ранее аргентинский форвард Лионель Месси обновил рекорд результативности Major League Soccer (MLS) за календарный год. Спортсмен забил за «Интер Майами» 39 голов в 2025 году. Аргентинец превзошел достижения мексиканского футболиста Карлоса Велы и полузащитника клуба «Лос-Анджелес» Дени Буанга. Им удалось забить по 38 голов.

