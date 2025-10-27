Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи Сафонов и Головин вошли в расширенный список сборной России на ноябрь

Расширенный список футболистов сборной России для подготовки к ноябрьским товарищеским играм утвержден, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. В предварительную заявку вошли 39 спортсменов, включая ведущих игроков, выступающих в зарубежных клубах.

Среди ключевых футболистов, получивших вызов, оказались вратарь Матвей Сафонов из французского «Пари Сен-Жермен», полузащитники Александр Головин («Монако») и Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад»), а также Алексей Миранчук, представляющий американскую «Атланту». Помимо легионеров, в список вошли игроки из российских клубов премьер-лиги. В ноябре команде предстоит провести два контрольных поединка — с национальными сборными Перу и Чили.

