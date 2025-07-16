Прилепин или Хабенский? Кто возглавит МХАТ им. Горького, объединят ли с МХТ

Недавно генеральному директору МХАТа имени Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены театра. В самом культурном учреждении прошли обыски. В театральных кругах высказывались версии, что заместитель худрука по литературной части писатель Захар Прилепин может заменить Кехмана на посту директора. 15 июля публицист заявил на пресс-конференции, что уже больше года не работает в МХАТе. Какая судьба ждет театр и могут ли его объединить с МХТ имени Чехова, который возглавляет актер и режиссер Константин Хабенский, — в материале NEWS.ru.

Что случилось с Кехманом

В рамках уголовного дела о растрате в МХАТе и по месту жительства Кехмана прошли обыски. В ходе следственных действий были изъяты электронные носители информации и документация, имеющая значение для расследования. Общее количество конфискованных материалов составило не менее четырех коробок. Все было доставлено в главное следственное управление Следственного комитета России.

У Кехмана есть серьезная задолженность по кредитам. Она составила более 17,8 млрд рублей. Против Кехмана зарегистрировано восемь исполнительных производств. Шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, не включая ипотеку, а два связаны с другим исполнительным делом.

10 июля Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. Правда, бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Владимир Кехман Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Какое отношение имеет Прилепин к МХАТу имени Горького

В 1987 году МХАТ СССР был разделен на два театра: МХАТ имени Максима Горького под руководством Татьяны Дорониной и МХТ имени А. П. Чехова под управлением первого художественного руководителя Олега Ефремова. Первое культурное учреждение считалось более консервативным. Доронина занимала пост худрука до 4 декабря 2018 года. Ее преемником стал Эдуард Бояков, который работал до этого в театре «Практика». Он был назначен худруком МХАТа, писатель Захар Прилепин — его заместителем по литературной части, Доронина стала президентом театра.

Примерно через год в рамках проекта «Русское», объединяющего спектакли и другие творческие мероприятия по произведениям современных русских писателей, на Третьей сцене МХАТа состоялась презентация книги публициста «Некоторые не попадут в ад». Этот автобиографический роман рассказывает о бойцах батальона Прилепина, с которыми он служил в Донбассе. Бояков выступил режиссером постановки по книге писателя.

В марте 2021-го в театре начались волнения. Актеры были недовольны качеством спектаклей худрука. В октябре этого же года театр возглавил Кехман. Бояков покинул МХАТ в следующем месяце по требованию Владимира. Прилепин сохранил свой пост во время смены руководства театра.

В конце 2021-го в МХАТе представили спектакль «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди». Постановка Галины Полищук — взгляд на жизнь поэта глазами женщин, любивших его и повлиявших на его творчество. В сентябре 2025-го состоятся гастроли спектакля МХАТа по произведению Прилепина.

15 июля писатель заявил, что уже продолжительное время не работает в театре имени Горького. «У меня закончился контракт в МХАТе более года или двух лет назад, я давно там не работаю», — сказал Прилепин.

Он добавил, что говорить о возможной смене руководства МХАТа имени Горького в связи с обвинениями Кехмана в растрате в настоящий момент некорректно.

Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Вы начинаете делить шкуру неубитого медведя. Я Владимира Кехмана знаю не близко, но мы работали вместе с ним над спектаклем „Настоящие“ в МХАТе. Это был, пожалуй, единственный спектакль такого крупного театра, где тема Донбасса, тема СВО была заявлена <…>. У нас есть компетентные органы, пусть они выносят свои резюме из своей работы и принимают какие-то решения. А при человеке свободном, живом и не осужденном начинать обсуждать, кто там что займет, это некорректно в любом случае», — сказал Прилепин.

Что известно о патриотическом театре Прилепина

Весной 2025-го по итогам заседания Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин поручил «создать на базе организации культуры г. Москвы театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности». Прилепин поддержал президента, выступив с инициативой о создании театра «патриотической направленности». Как он отметил, в таком учреждении будут ставить пьесы не только об СВО, но и постановки, «которые касаются сегодняшнего дня».

В июне министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что Прилепин может стать худруком создаваемого в России театра современной патриотической драматургии. По ее словам, формирование руководящей команды будет происходить с участием профессионального сообщества. Писатель заявил, что готов возглавить такое учреждение, если ему поступит такое предложение.

Что думают о Прилепине как о руководителе театра

Народный артист России, актер и режиссер-постановщик Малого драматического театра Андрей Житинкин считает Прилепина подходящим кандидатом на пост руководителя патриотического театра. Как сказал собеседник NEWS.ru, Захар будет ставить не только спектакли о специальной военной операции, но и другие пьесы.

Андрей Житинкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В данном случае Захар Прилепин выступает как интендант. То есть у него огромное количество энергии, и он, конечно, сам не будет ставить. Такая модель существует в мире, когда человек руководит и приглашает разных режиссеров, выстраивает программу. Конечно, он это определил на встрече с президентом и, в общем-то, попросил этот театр. И более того, ему теперь надо действительно выполнить поручение президента до 30 ноября. Но я подчеркиваю, что Захар — неглупый человек, и он уже сказал, что, конечно, пьесы будут разные, не только освещающие СВО», — считает Житинкин.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская в беседе с NEWS.ru, выразила недоумение по поводу того, что сейчас мы говорим о создании патриотического театра, когда у нас есть Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА).

«Патриотического в театрах у нас и так достаточно. Возьмите театр Российской Армии. Разве он не патриотический? Один из самых больших патриотических театров в Европе. Во всех театральных институтах ставятся спектакли, посвященные войне и подвигу народа», — отметила Яна.

Председатель Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Лидия Фомина отметила в разговоре с NEWS.ru, что сейчас очень мало патриотических постановок. Собеседница напомнила, что в августе 2024-го спектакли «Судьба одного дома», «Барабанщица», «Царь Федор», «Красное колесо» исчезли из репертуара ЦАТРА.

Фомина скептически относится к Прилепину как к предполагаемому руководителю театра патриотической направленности после «Женщин Есенина». «Есенин у Прилепина не русский, не российский, не советский поэт, не великий творец, а просто какой-то развратник. Вся страна знает песни на стихи Есенина. А для Прилепина он только пьяница и бабник. Какой патриотизм можно воспитать в ребенке на примере такого спектакля в МХАТе им. Горького?», — высказала мнение Фомина.

Возглавит ли МХАТ Константин Хабенский

По версии председателя Московской городской организации Общероссийского профсоюза работников культуры, объединение МХАТа имени Горького и МХТ имени Чехова обсуждалось в актерских кругах в апреле 2025-го. NEWS.ru связался с заместителем директора по связям с общественностью МХТ Вадимом Верником. Он заявил, что на данный момент не располагает информацией о возможном слиянии культурных учреждений.

Константин Хабенский Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В связи со слухами о слияние театров, сейчас на место Кехмана прочат еще одного кандидата — Константина Хабенского, который возглавляет МХТ им. Чехова с 2021 года. Театральный критик Марина Райкина считает неправильным отдавать несколько театров в одни и те же руки. По ее мнению, пока нет ни одного положительного примера подобной практики.

«Уже не первый год объединяют, укрупняют, отдают в одни и те же управляющие руки нескольких театров. Пока мы не имеем ни одного положительного примера, чтобы это принесло очки какому-то худруку? Есть очень удачные назначения, ну, например, Константин Богомолов на Малую Бронную. Он вывел театр на топовую позицию и по художественным, и по прочим параметрам. Также ему дали театр Виктюка. И я жду, что и с ним произойдет что-то положительное», — отметила Марина в разговоре с NEWS.ru.

Актеру Константину Хабенскому, в отличие от некоторых его коллег, не приходится совмещать эту должность с работой еще в одном театре в качестве руководителя. Райкина считает преждевременным рассуждать на тему объединения МХТ и МХАТа. Критик добавила, что из серьезных источников знает о желании артиста присоединить МХТ Чехова к МХАТ Горького, но в случае, если это произойдет, не пожелала бы Хабенскому руководить обоими театрами.

«Я считаю, что Константину надо очень серьезно заниматься своим театром и добиваться там успеха. Что касается МХАТа, допустим, это объединение можно объяснить историей. Когда-то МХАТ был един и неделим. Потом его разделили по аналогии на „мужской и женский“. Хочу сказать, что нынешний МХАТ им. Горького — это совершенно другой театр, другая площадка. И если произойдет слияние, мне будет очень жаль Константина Хабенского, потому что ему придется соединять два разных организма. На это нужны колоссальные усилия, нужна новая программа и много достаточно радикальных шагов», — сказала критик.

Читайте также:

Покушение, оппозиция, слова об СВО и о Зеленском: как живет Захар Прилепин

Кехмана посадят? Как накажут, что не так с ремонтом во МХАТе и где Доронина

Новая роль Ефремова у Михалкова. Что известно, когда премьера, с кем играет