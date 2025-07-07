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07 июля 2025 в 17:43

Покушение, оппозиция, слова об СВО и о Зеленском: как живет Захар Прилепин

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин 7 июля отмечает 50-летие. Что известно о покушении на него, об участии Прилепина в СВО, что он говорил об ополченцах Донбасса, о президенте Украины Владимире Зеленском и об уехавших артистах?

Чем известен Прилепин

Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской области. Учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе. Параллельно со службой поступил на филологический факультет Нижегородского государственного университета. В 2003-м начал публиковать свои литературные произведения, в 2014 году его исторический роман «Обитель» стал бестселлером.

В начале 2000-х был членом незарегистрированной партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия», участвовал в акциях оппозиции. В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Прилепин резко поменял мнение о власти, объясняя это тем, что наступили долгожданные для него перемены. В 2018 году вошел в состав штаба Общероссийского народного фронта, а год спустя создал общественное движение «За правду». В 2020-м на ее базе появилась одноименная партия. После объединения движения «За правду», «Патриотов России» и «Справедливой России» Прилепин стал одним из сопредседателей новой политической ячейки.

В 2014 году Прилепин отправился в зону конфликта в Донбассе как военный корреспондент. Неоднократно собирал средства на нужды ополчения и гражданского населения Донбасса. В 2017 году основал благотворительный фонд, который помогает жителям региона.

Захар Прилепин (слева) на позициях разведывательно-штурмового батальона в Донецкой области Захар Прилепин (слева) на позициях разведывательно-штурмового батальона в Донецкой области Фото: Андрей Веселов /РИА Новости

Кроме того, Прилепин был советником главы ДНР Александра Захарченко (погиб 31 августа 2018-го), замкомандира батальона спецназа по работе с личным составом военизированных подразделений ДНР в звании майора.

С 2019-го Прилепин является членом Общественного совета при Минобороны России, где входит в комиссию по вопросам правопорядка и воинской дисциплины.

В начале 2023-го Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону проведения СВО.

Что известно о покушении на Прилепина

6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде был подорван автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Личный охранник писателя погиб на месте. В машине с Прилепиным также ехала его дочь, но ее высадили из автомобиля за несколько минут до взрыва. Девочка не пострадала.

Прилепин сообщил NEWS.ru, что врачам пришлось «заново собирать» ему позвоночник.

«Я лежал в коме, и врачи творили чудеса, собирая меня обратно в человека», — сказал он.

Писатель также отметил, что ему удалось выжить благодаря ошибке преступника. Гражданин Украины Александр Пермяков, осужденный за покушение, оказался сапером-самоучкой.

«Дистанционное управление. Вот здесь была зарыта мина. Он лежал в метрах 150–200 отсюда, там такая низинка, за деревом лежал, нажал кнопочку, все взорвалось. Так как он был сапер-самоучка, из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю. Их обычно чуть-чуть присыпают, совсем немножко», — пояснил Прилепин.

Он предположил, что украинец, по всей видимости, боялся, что мину заметят. По этой причине он и зарыл ее поглубже.

Прилепин назвал заказчиком покушения на него президента Украины Владимира Зеленского.

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«И у меня, конечно, к нему личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство», — подчеркнул политический деятель.

Ранее Прилепин сказал NEWS.ru, что похоронил «почти всех своих друзей» из ДНР, имея в виду в том числе Александра Захарченко, комбата батальона «Спарта» Владимира Жогу (Воху).

Как сейчас живет Прилепин

Министр культуры России Ольга Любимова ренее заявила, что писатель может стать художественным руководителем создаваемого в РФ театра современной патриотической драматургии. По его словам, он к этому готов.

«Если Родина прикажет, готов и я, и, главное, мои товарищи, мои друзья, моя команда. Цели все те же — создание пространства, где участники Русской весны и СВО, вернувшиеся с фронта, могут получить первоначальные драматургические и актерские навыки и реализовать себя. Туда могут прийти те артисты и режиссеры, чья патриотическая позиция не нашла по тем или иным причинам поддержки в их среде», — сказал Прилепин NEWS.ru.

Также он высказался о проблемах военнослужащих ВС России. По словам Прилепина, есть многочисленные вопросы, касающиеся выплат по ранениям, гибели, отпускам.

«Коллеги предложили создание особого административного органа, который будет этими проблемами заниматься. И здесь можно сделать единое окно. Там не так много проблем: выплаты по ранению, выплаты при гибели, отпуска. 10–15 ключевых проблем, по поводу которых мы и получили 47 тысяч обращений», — заявил он.

Кроме того, Прилепин предложил «перевоспитательные меры» для иноагентов и деятелей, раскаявшихся в своих прежних антироссийских высказываниях. По его мнению, если они направят серьезные суммы на поддержку СВО, возможно, общество их сможет в какой-то мере простить.

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Если бы было можно, то стоило бы утвердить — в качестве перевоспитания — форму прямой финансовой поддержки СВО в сумме от 100 тысяч рублей или от полумиллиона. Или от миллиона. Чтобы все эти персонажи, которые желают вернуть себе нормальный статус, были сопряжены с участием и поддержкой СВО. Такая форма возвращения в полные гражданские права. Если бы у меня была возможность, я бы утвердил эту законодательную форму», — объяснил писатель.

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