Новый глава Минтранса России Андрей Никитин: досье, биография

Замминистра транспорта России Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Что известно о Никитине, каково его досье, чем он займется в первую очередь на новом посту?
Кого Путин назначил новым министром транспорта России
В указе говорится, что на Никитина возлагается временное исполнение обязанностей министра транспорта «до назначения министра транспорта Российской Федерации».
Путин сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин намерен внести кандидатуру Никитина в Госдуму. По закону члены правительства назначаются после рассмотрения их кандидатур в парламенте.
«И в случае если депутаты поддержат, то я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — объяснил президент.
До этого глава государства провел с Никитиным встречу в Кремле, где и предложил перейти на новую должность.
«Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта РФ. Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки», — сказал глава государства.
7 июля от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта.
Чем займется Никитин на посту министра транспорта
Никитин заявил, что после назначения в первую очередь займется решением транспортного коллапса в аэропортах, вызванного угрозой атак украинских БПЛА.
«Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами», — сообщил Никитин журналистам после назначения.
На встрече с Путиным новый глава ведомства пообещал создать в России самую эффективную транспортную систему.
«Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами», — сказал он.
Также в беседе с президентом Никитин раскрыл дату начала работы системы для контроля беспилотников.
«Систему [идентификации беспилотного транспорта] по вашему поручению мы тоже создаем. Дорожная карта соответствующая разработана. В ближайшие две недели мы в правительство внесем и, в принципе, понимаем, что до весны следующего года она будет работать уже в полном объеме», — уточнил Никитин.
По его словам, основой системы станет российская платформа ЭРА-ГЛОНАСС. Это позволит централизованно отслеживать беспилотные средства и снять часть ограничений, существующих из-за отсутствия надзора.
Чем известен Никитин
Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления (ГУУ), в 2006 году — аспирантуру университета. В 2007 году получил степень магистра исполнительного делового администрирования (executive MBA) Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук.
С 2002 по 2011 год работал в группе компаний «Рускомпозит», объединяющей крупнейшие российские предприятия на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов.
В 2011–2017 годах — генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В 2017–2025 годах Никитин возглавлял Новгородскую область. 13 февраля 2017 года указом Путина он был назначен врио губернатора Новгородской области (сменил во главе региона Сергея Митина). 10 сентября 2017 года в ходе прямых выборов был избран губернатором Новгородской области.
С 7 февраля 2025 года занимал пост заместителя министра транспорта РФ Романа Старовойта.
Награжден орденом Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней. Имеет благодарность президента РФ.
Читайте также:
Ситуация в аэропортах РФ 7 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Главу Минтранса России Старовойта сняли с должности: что известно, причины
Погода в Москве на неделю 7–13 июля: снова придут дожди и осенний холод?