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07 июля 2025 в 13:15

Новый глава Минтранса России Андрей Никитин: досье, биография

Андрей Никитин, Владимир Путин Андрей Никитин, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Замминистра транспорта России Андрей Никитин назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Что известно о Никитине, каково его досье, чем он займется в первую очередь на новом посту?

Кого Путин назначил новым министром транспорта России

В указе говорится, что на Никитина возлагается временное исполнение обязанностей министра транспорта «до назначения министра транспорта Российской Федерации».

Путин сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин намерен внести кандидатуру Никитина в Госдуму. По закону члены правительства назначаются после рассмотрения их кандидатур в парламенте.

«И в случае если депутаты поддержат, то я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», — объяснил президент.

До этого глава государства провел с Никитиным встречу в Кремле, где и предложил перейти на новую должность.

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: kremlin.ru

«Андрей Сергеевич, хочу предложить вам сделать еще один шаг вперед по вашей карьерной лестнице и поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта РФ. Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные и результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки», — сказал глава государства.

7 июля от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта.

Чем займется Никитин на посту министра транспорта

Никитин заявил, что после назначения в первую очередь займется решением транспортного коллапса в аэропортах, вызванного угрозой атак украинских БПЛА.

«Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами», — сообщил Никитин журналистам после назначения.

На встрече с Путиным новый глава ведомства пообещал создать в России самую эффективную транспортную систему.

«Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами», — сказал он.

Также в беседе с президентом Никитин раскрыл дату начала работы системы для контроля беспилотников.

«Систему [идентификации беспилотного транспорта] по вашему поручению мы тоже создаем. Дорожная карта соответствующая разработана. В ближайшие две недели мы в правительство внесем и, в принципе, понимаем, что до весны следующего года она будет работать уже в полном объеме», — уточнил Никитин.

Работа беспилотного такси «Яндекс» в Ясенево Работа беспилотного такси «Яндекс» в Ясенево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, основой системы станет российская платформа ЭРА-ГЛОНАСС. Это позволит централизованно отслеживать беспилотные средства и снять часть ограничений, существующих из-за отсутствия надзора.

Чем известен Никитин

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. В 2001 году окончил Государственный университет управления (ГУУ), в 2006 году — аспирантуру университета. В 2007 году получил степень магистра исполнительного делового администрирования (executive MBA) Стокгольмской школы экономики. Доктор экономических наук.

С 2002 по 2011 год работал в группе компаний «Рускомпозит», объединяющей крупнейшие российские предприятия на рынках стекловолокна, композитов и геосинтетических материалов.

В 2011–2017 годах — генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В 2017–2025 годах Никитин возглавлял Новгородскую область. 13 февраля 2017 года указом Путина он был назначен врио губернатора Новгородской области (сменил во главе региона Сергея Митина). 10 сентября 2017 года в ходе прямых выборов был избран губернатором Новгородской области.

С 7 февраля 2025 года занимал пост заместителя министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Награжден орденом Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней. Имеет благодарность президента РФ.

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