Назначение Путиным нового и. о. главы Минтранса попало на видео

Назначение Путиным нового и. о. главы Минтранса попало на видео Кадры встречи Путина с новым и. о. главы Минтранса появились в Сети

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра транспорта Андрею Никитину возглавить ведомство, видео встречи приводит пресс-служба Кремля. Российский лидер подчеркнул, что назначение на пост исполняющего обязанности руководителя Минтранса станет новой ступенью в карьере Никитина.

Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере, — сказал Путин.

Президент сообщил, что кандидатура Никитина будет передана на рассмотрение в Госдуму. И, если ее утвердят, глава государства подпишет указ о соответствующем назначении. Путин также напомнил: транспортная сфера одна из самых высокотехнологичных в России, она имеет фундаментальное значение.

Ранее новый и. о. главы Минтранса заявил, что ведомство планирует создать единую систему идентификации беспилотного транспорта. По его словам, дорожную карту проекта скоро внесут в правительство, новшество планируют ввести в эксплуатацию весной 2026 года.