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07 июля 2025 в 12:52

Погода в Москве на неделю 7–13 июля: снова придут дожди и осенний холод?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сегодняшний день в столице даст старт мощной волне жаркой погоды, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Продержится ли она в течение недели или снова придут дожди и осенний холод?

Какая погода будет в Москве на неделе 7–13 июля

Коллега Леуса Евгений Тишковец сообщил, что старт недели в Центральной России совпадет с началом небывалого в этом сезоне роста температуры. Сегодня метеоусловия будут определяться теплым сектором далекого атлантического циклона, подпираемого с юга антициклоном.

«В Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков (по области местами может брызнуть незначительный дождь). Ветер западный, юго-западный 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха в столице повысится до плюс 26–29 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст.», — рассказал Тишковец.

Во вторник, 8 июля, в столичном регионе ожидается жаркая погода с температурой до плюс 32 градусов, добавил Тишковец. Также прогнозируются кратковременные, но интенсивные ливни с градом.

«Атмосфера „выстрелит“. По области местами — Подольск, Чехов, Серпухов — могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23–28 мм. Не исключен град диаметром от 3 до 6 мм», — уточнил синоптик.

По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жара около 30 градусов задержится в Москве надолго.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В понедельник температура в Москве резко повысится, она прогнозируется в диапазоне 26–28 градусов, по области — до 29, во вторник уже приблизится к 30-градусной отметке. И даже не исключено, что на юге она будет переваливать в отдельных районах через 30 градусов. Расчеты сейчас очень напряженно ведутся, 30-градусная жара длительно — это проблема, но вероятность этого очень большая», — сообщил Вильфанд.

Он не исключил, что минимальные значения ночью перейдут через 20 градусов, особенно в центре города.

«Существенное повышение температуры прогнозируется не только в Москве, но и везде в центре Европейской России. При этом в среду и четверг температура в столице прогнозируется на 5–6 градусов выше нормы», — пояснил метеоролог.

Вильфанд также полагает, что жителям Москвы лучше покинуть город на время надвигающейся жары.

«Эта погода опасная. Тем более в Москве. Такую аномалию лучше переждать в Подмосковье. Идущее от зданий тепло не позволит отдохнуть от зноя и ночью. Прогнозируется оранжевый уровень опасности. Есть риск для многих категорий людей», — предупредил он.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», в среду, 9 июля, в Москве температура днем составит плюс 31 градус, при этом может пройти дождь. В четверг, 10 июля, воздух прогреется до 32 градусов днем, без осадков. В пятницу, 11 июля, 31 градус тепла и тоже не ожидается осадков. В субботу, 12 июля, будет аналогичная температура, но вечером прогнозируется дождь. В воскресенье, 13 июля, посвежеет до плюс 28 градусов.

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