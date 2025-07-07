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07 июля 2025 в 10:57

Главу Минтранса России Старовойта сняли с должности: что известно, причины

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Что об этом известно, почему Старовойта уволили?

Что известно об отставке Старовойта из Минтранспорта, причины

Указ об отставке Старовойта, подписанный Путиным, размещен на портале правовой информации.

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации», — сказано в указе.

Официальная причина отставки Старовойта пока неизвестна.

РБК уточняет, что за время работы Старовойта на посту министра транспорта (чуть более года) произошло несколько серьезных инцидентов в транспортной отрасли.

В декабре 2024-го в Черном море произошло крушение танкеров, что привело к утечке мазута, последствия которой устраняют до сих пор. Часть черноморского побережья, в том числе пляжи Анапы, до сих пор считаются непригодными для отдыха.

В феврале в порту Усть-Луга произошел взрыв на иностранном нефтяном танкере Koala, экипаж эвакуировали, а нефтепродукты откачали, утечки удалось избежать. Судно в итоге отправили на ремонт.

В начале июля Минтранс сообщил об утечке аммиака на танкере «ЭКО ВИЗАРД» в Усть-Луге. В ведомстве ее назвали «незначительной», ликвидацией последствий занимаются аварийные службы терминала, планируется осмотр судна водолазами.

Волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже в Анапе Волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже в Анапе Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Чем известен Старовойт

Старовойт родился в Курске. В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, специальность — «импульсные тепловые машины». Начинал карьеру госслужащего в правительстве Санкт-Петербурга. С 2010 по 2012 год был референтом и заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в аппарате правительства России.

В 2012–2018 годах Старовойт руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года занимал должность замминистра транспорта. 11 октября 2018 года Путин назначил Старовойта врио губернатора Курской области.

После начала спецоперации Старовойт оказался под санкциями ряда стран, включая Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Украину и США. Он награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы, а также имеет ранг действительного государственного советника РФ 1-го класса.

Кто станет новым министром транспорта России

Старовойта на посту министра транспорта может сменить его заместитель Андрей Никитин, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений. По их словам, перестановка в руководстве готовилась заранее.

Никитин в феврале покинул пост губернатора Новгородской области — это было частью подготовки к переходу, уточнили инсайдеры. Один из них утверждает, что назначение планировали приурочить к началу Петербургского международного экономического форума.

Согласно указу об отставке, Никитин ушел с поста губернатора Новгородской области по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о его назначении заместителем главы Минтранса.

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