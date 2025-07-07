Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 июля

В ночь на 7 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами сразу 14 регионов России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит и перехвачен 91 дрон.

«20 БПЛА — над территорией Белгородской области, 14 БПЛА — над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, восемь БПЛА — над территорией Брянской области, восемь БПЛА — над территорией Московского региона, восемь БПЛА — над территорией Воронежской области, семь БПЛА — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два БПЛА — над территорией Орловской области, по одному БПЛА — над территориями Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.

При этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что российскими силами противовоздушной обороны было сбито семь беспилотников ВСУ, пытавшихся совершить атаку на территорию региона. По его информации, инциденты не привели к человеческим жертвам или разрушениям объектов инфраструктуры.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью в понедельник в Воронеже ликвидировали «несколько беспилотников». По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 6 июля было перехвачено 120 беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что ВСУ попытались атаковать 11 регионов. Больше всего беспилотников было перехвачено над Брянской областью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 — над территорией Брянской области, 29 — над территорией Курской области, 18 — над территорией Орловской области, 17 — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Калужской области, три — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Новгородской области, один — над территорией Тверской области и один — над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.

Военнослужащие ВС России в Новороссийске ведут отражение атаки безэкипажных катеров, на фоне чего введены серьезные ограничения для безопасности горожан, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Жителям прибрежной зоны даны четкие инструкции на случай тревоги.

Городские службы приведены в состояние максимальной готовности для противодействия угрозе. В районе набережной от ул. Исаева до ул. Суворовской полностью перекрыто движение и запрещены прогулки.

«В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — сообщил Кравченко.

ВСУ произвели запуск крылатых ракет, целью которых стал Крымский мост, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Ракетная атака. Противник запустил несколько крылатых ракет в направлении Крымского моста», — заявил Рожин.

При этом работа транспортной переправы быстро возобновилась. Согласно данным инфоцентра, отслеживающего ситуацию на Крымском мосту, по состоянию на 22:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 270 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Время ожидания с обеих сторон — около часа.

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