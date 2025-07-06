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06 июля 2025 в 01:23

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Кравченко: военные отражают атаку безэкипажных катеров в Новороссийске

Новороссийский морской торговый порт Новороссийский морской торговый порт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие ВС России в Новороссийске ведут отражение атаки безэкипажных катеров, на фоне чего введены серьезные ограничения для безопасности горожан, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. Жителям прибрежной зоны даны четкие инструкции на случай тревоги.

Городские службы приведены в состояние максимальной готовности для противодействия угрозе. В районе набережной от ул. Исаева до ул. Суворовской полностью перекрыто движение и запрещены прогулки.

В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Все службы приведены в состояние максимальной готовности, — написал Кравченко.

Ранее российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, он был ликвидирован в акватории Черного моря.

Российские бойцы успешно защищают побережье Крыма, находя противодействие новым видам безэкипажных катеров ВСУ, указал до этого командир отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса с позывным Хруст. По его словам, морские украинские дроны перестали подходить к полуострову ближе чем на 30 километров.

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