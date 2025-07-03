В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ Минобороны РФ рассказало об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали в Министерстве обороны РФ. Судно было ликвидировано в акватории Черного моря.

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника, — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили утром 3 июля три беспилотника ВСУ в двух российских регионах. Два БПЛА уничтожили в Самарской области, еще один — в Белгородской.

До этого стало известно, что российская армия взяла под контроль село Разино в зоне СВО. Населенный пункт находится на территории ДНР. Кроме того, российские военные заняли населенный пункт Меловое Харьковской области. Это помогло ВС России продвинуться на Харьковском направлении.

Между тем агентство Bloomberg написало, что российские войска могут начать наступление на Одессу и Харьков. По данным журналистов, Кремль может пойти на реализацию соответствующего плана в связи с бедственным положением ВСУ на поле боя. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.