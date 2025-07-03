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03 июля 2025 в 11:55

«Следующие в списке»: в США предрекли наступление РФ на два города Украины

Bloomberg: Россия может начать наступление на Одессу и Харьков

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска могут начать наступление на Одессу и Харьков, пишет Bloomberg. По данным агентства, Кремль может пойти на реализацию соответствующего плана в связи с бедственным положением ВСУ на поле боя.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах, — говорится в публикации.

Аналитики отмечают, что текущая военная ситуация складывается далеко не в пользу Украины. Как подчеркивает автор материала, массированное применение российскими войсками высокоточного дальнобойного вооружения и современных беспилотных систем решительно ведет Россию к победе.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что до конца 2025 года ВС РФ могут создать условия для освобождения Харькова и Днепропетровска. По его мнению, до осени российская армия может окружить Сумы и дойдет до Одессы к 2027 году.

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