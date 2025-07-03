ВСУ атаковали Самарскую и Белгородскую области Минобороны РФ: три беспилотника ВСУ сбиты в Самарской и Белгородской областях

Средства ПВО сбили утром 3 июля три беспилотника ВСУ в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Два БПЛА уничтожили в Самарской области, еще один — в Белгородской.

С 8:00 мск до 10:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были нейтрализованы над территорией Белгородской области. Также беспилотники уничтожили в Воронежской, Липецкой и Курской областях и в Крыму.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе. Он добавил, что есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ.