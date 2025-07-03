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Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 11:45

ВСУ атаковали Самарскую и Белгородскую области

Минобороны РФ: три беспилотника ВСУ сбиты в Самарской и Белгородской областях

Фото: МО РФ

Средства ПВО сбили утром 3 июля три беспилотника ВСУ в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Два БПЛА уничтожили в Самарской области, еще один — в Белгородской.

С 8:00 мск до 10:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были нейтрализованы над территорией Белгородской области. Также беспилотники уничтожили в Воронежской, Липецкой и Курской областях и в Крыму.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе. Он добавил, что есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили более пяти дронов ВСУ.

Россия
Самарская область
Белгородская область
беспилотники
Минобороны РФ
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