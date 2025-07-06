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Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 08:07

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 июля: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 6 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 120 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 — над территорией Брянской области, 29 — над территорией Курской области, 18 — над территорией Орловской области, 17 — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Калужской области, три — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Смоленской области, два — над территорией Новгородской области, один — над территорией Тверской области и один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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