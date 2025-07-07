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07 июля 2025 в 07:20

Уничтожили укрытия и военную технику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Операторы БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили укрытия и военную технику ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 июля?

Уничтожили укрытия и военную технику ВСУ

В ведомстве уточнили, что подразделения БПЛА тульского соединения ВДВ уничтожают фортификационные сооружения, вооружение, военную технику, средства связи и личный состав ВСУ беспилотниками различных типов в Сумской области.

«Подразделениями воздушно-десантных войск с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, военнослужащие и военная техника в лесопосадке в Сумской области. <…> Результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксируются средствами объективного контроля», — сказали там.

Ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили пункт временной дислокации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«Операторы ударных FPV-дронов группировки войск „Восток“ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Операторы нанесли удар по выявленным вражеским целям, уничтожив транспортное средство вместе с боекомплектом. Следующий удар был нанесен по зданию, в котором укрылись украинские неонацисты», — отметили в МО.

Поразили пункт управления и точки взлета дронов ВСУ

Гаубицы Д-30 группировки «Запад» уничтожили технику, командный пункт и стартовые площадки беспилотников ВСУ, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили тщательно замаскированную точку взлета и базирования вражеских беспилотников. Разведывательные данные с точными координатами были переданы на командный пункт артиллерии, а затем расчетам 122-мм гаубиц Д-30. Получив целеуказание, расчеты гаубиц развернули орудия и нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. В результате огневого налета точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами», — подчеркнули в министерстве.

Ударили по личному составу и бронетехнике ВСУ

Ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Центр“. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика заданная цель была уничтожена», — сказали в ведомстве.

Сорвали ротацию ВСУ

Операторы БПЛА 58-й армии группировки войск «Днепр» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, вовремя обнаружив и повредив транспорт противника, рассказали в российском военном ведомстве.

«Операторы разведывательных дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ обнаружили и сорвали ротацию ВСУ, нанеся повреждения автомобилю на Ореховском направлении в Запорожской области», — сообщили в МО РФ.

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