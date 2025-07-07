Погода в Москве в понедельник, 7 июля: солнце и тепло пришли ненадолго?

Погода в Москве в понедельник, 7 июля: солнце и тепло пришли ненадолго?

С понедельника, 7 июля, в Московском регионе ожидается температура около плюс 30 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Надолго ли жара задержится в Москве и что еще известно о погоде в столице, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 7 июля

По словам Вильфанда, с понедельника воздушные массы будут идти в Московский регион и температура резко повысится.

«В понедельник температура в Москве резко повысится, она прогнозируется в диапазоне 26–28 градусов, по области — до 29, во вторник уже приблизится к 30-градусной отметке. И даже не исключено, что на юге она будет превышать в отдельных районах 30 градусов», — сказал он.

Сегодня температура окажется около нормы, во вторник и среду, 8 и 9 июля, — на 1–2 градуса выше, отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что солнце и тепло задержатся в столице надолго.

«Расчеты сейчас очень напряженно ведутся, 30-градусная жара длительно — это проблема, но вероятность этого очень большая. И если в понедельник ночная температура составит 13–15 градусов, то начиная со вторника, она будет приближаться к отметке 17–20 градусов», — пояснил специалист.

Синоптик спрогнозировал, что минимальные значения ночью скоро превысят 20 градусов, особенно в центре города.

«Существенное повышение температуры прогнозируется не только в Москве, но и везде в центре европейской России. При этом в среду и четверг температура в столице прогнозируется на 5–6 градусов выше нормы», — уточнил Вильфанд.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус подтвердил, что сегодняшний день в столице даст старт мощной волне жаркой погоды. Регион будет ощущать влияние теплого сектора североатлантического циклона с центром над Скандинавией.

«Температура воздуха — плюс 26–28 градусов, по области — плюс 24–29 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщил он.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 7 июля

По информации Леуса, Санкт-Петербург в понедельник будет под влиянием атмосферного фронта, но с его теплой стороны. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит плюс 21–23 градуса, в Ленинградской области — плюс 19–24 градуса. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник в Петербурге кратковременный дождь, на востоке области возможна гроза, ночью — плюс 16–18 градусов, днем — плюс 20–22 градуса.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 июля

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года