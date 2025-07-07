Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года

Сколько интересного происходит сейчас в то время, пока вы читаете этот текст! А представьте, сколько событий случилось в годы и века, когда мы еще не родились! Давайте заглянем в историю одного дня. Итак, чем же богато 7 июля?

Праздники 7 июля в России и мире

Какие праздники отмечают 7 июля? Их просто куча! NEWS.ru расскажет о нескольких из них, а также о памятных датах.

Памятные даты и исторические события 7 июля

Сегодняшний день особенный! Представим вам одно важное историческое событие и поговорим о Всемирном дне прощения.

Преодоление Ла-Манша при помощи солнечных батарей

Какой сегодня день? 7 июля 1980 года Ла-Манш впервые перелетел самолет на солнечных батареях. Полет длился 5 часов 23 минуты. Конструированием воздушного судна занимался американец Пол Маккриди. Самолету дали название Solar Challenger. Этот день стал важной отметкой, ведь авиация с солнечными батареями продвинулась еще на несколько шагов вперед.

День, чтобы отпустить обиды

7 июля отмечается Всемирный день прощения. В этот день принято прощать обиды, отпускать гнев и негативные чувства, стремясь к внутренней гармонии. Возможно, какая-то конфликтная ситуация беспокоит вас на протяжении долгого времени. Сегодня идеальный день для того, чтобы отпустить прошлое и с легким сердцем пойти в будущее.

7 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и интересные факты

Не просто море, а океанище праздников существует у людей на планете Земля. Всех не перечислим, но попробуем рассказать о парочке из них.

День для пап и дочек

Праздник 7 июля — День прогулки отца с дочерью. Собственно, название говорит само за себя. В этот день папы с дочками гуляют на свежем воздухе, если позволяет погода, и занимаются чем-нибудь интересным вместе. Каждый выбирает свое: поход в парк, посещение музейной выставки, катание на роликовых коньках или велосипедах. В общем, отцам с дочерьми сегодня прямо рекомендуется встречаться.

Сколько камешков на мостовой

Необычный праздник сегодня — День подсчета камешков на мостовой. Этот день можно посвятить неспешной прогулке, изучению деталей. Представьте, что кто-то решил 7 июля заниматься не работой и бытом, а считать камешки на мостовой. Кто мы такие, чтобы этому противиться? Это еще один маленький своеобразный повод порадоваться жизни!

Церковные праздники 7 июля 2025 года

Православные 7 июля отмечают день Рождества Иоанна Крестителя, который, согласно канонам христианской веры, крестил Спасителя.

Что случилось 7 июля Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Именины и дни ангела 7 июля

У кого же сегодня именины? Перечисляем: Кирилл, Мефодий, Антон и Яков.

Этот день в истории: что произошло 7 июля?

Сегодняшний день полон великих событий! В одном из них Российская империя провозгласила себя державой с мощнейшим флотом. Второе связано с временем правления Николая I.

Чесменское сражение

Какой сегодня день в России? 7 июля русский флот одержал победу над турецким в Чесменском сражении в 1770 году. Именно сегодня был нанесен сокрушительный удар противникам в Чесменской бухте в годы Русско-турецкой войны.

Памятник Николаю I в Петербурге

Сегодня день, когда в городе на Неве открыли памятник Николаю I. Его разместили на Исаакиевской площади в 1859 году. Памятник представляет из себя конную статую высотой шесть метров.

Кто умер и родился 7 июля

NEWS.ru расскажет, какие личности появились на свет в этот день. Также кратко напомним, какие люди скончались 7 июля. Каждый из них оставил свой след в истории. Кого-то вы можете знать!

Кто родился

1932 — сегодня день рождения праздновал бы Валентин Никулин. Народный артист РСФСР играл в таких фильмах, как «Без надежды надеюсь», «Топинамбуры», «Циркачонок» и во многих других советских и российских фильмах.

1962 — эксцентричная Жанна Агузарова известна всем как королева русского рон-н-ролла. В прошлом певица говорила на публику, что имеет связь с марсианами.

Кто родился сегодня Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто умер

1936 — 7 июля умер революционер, нарком иностранных дел (1918–1930) Георгий Чичерин. Он был одним из ключевых деятелей в становлении советской дипломатии. Так, Чичерин сыграл важную роль в подписании Брестского мира в 1918 году.

2006 — в этот день не стало Сида Барретта. Это музыкант английского происхождения, художник, который стоял у истоков группы Pink Floyd. Рок-исполнитель также писал стихи.