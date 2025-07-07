Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы

Наблюдаем за уровнем пыльцы в столице сегодня: как ведут себя злаковые культуры, береза, стоит ли опасаться в июле сорняков — читайте в нашем материале.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Температура воздуха в понедельник будет выше, чем в выходные, и доберется до отметки +26 градусов. Однако вместе с теплом не придет ясная погода: ожидается облачность, дожди. Ветер останется слабым — в районе 4 метров в секунду. Для аллергиков такая погода вполне комфортна: пыльца не так сильно распространяется в городе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 7 июля

Столичные поллинозники могут поблагодарить в этот понедельник ветер: уровень пыльцы березы в воздухе снизился. Напоминаем, что сезон цветения этого коварного дерева в нашей стране в основном завершился. Однако жалобы на березу поступают и в июне, и в июле — все дело в позднем цветении на севере.

А вот злаки в Москве в ударе. Местами на карте SILAM мелькают оранжевые пятна, что показывает: уровень пыльцы сегодня может находиться в диапазоне от 100 до 1000 единиц на кубометр.

По традиции напоминаем: необходимо следить за своим здоровьем и держать под рукой антигистаминные средства. Своевременно принимайте назначенные препараты и консультируйтесь с врачом, чтобы быть готовыми к новым вызовам аллергии и контролировать свое состояние.