Москвичам раскрыли, когда наступит жаркая погода Синоптик Тишковец: в Москве жаркая погода ожидается во вторник

Во вторник, 8 июля, в столичном регионе ожидается жаркая погода с температурой до +32 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Тажке прогнозируются кратковременные, но интенсивные ливни вместе с градом, передает РИА Новости.

Атмосфера «выстрелит». По области местами — Подольск, Чехов, Серпухов — могут пройти залповые ливни с интенсивностью до 23–28 миллиметров. Не исключен град диаметром от трех до шести миллиметров, — уточнил Тишковец.

Специалист отметил, что погодные условия будут обусловлены теплым сектором атлантического циклона, а рост солнечной активности усилит конвекционные процессы. В ночь на вторник температура составит +15–18 градусов. Днем воздух прогреется до +29–32. При этом в понедельник осадков практически не ожидается: местами возможен кратковременный дождь. Дневная температура не превысит плюс 25–28, а ночная — плюс 12–15 градусов.

Ранее метеорологи объяснили природу редкого замеченного в Португалии рулонного облака — «облако-цунами». По словам экспертов, это явление образовалось из-за необычного взаимодействия теплых и холодных воздушных масс, когда вместо вертикального подъема произошло горизонтальное «закатывание» воздушных потоков. Специалисты отмечают, что такие облака часто предвещают ухудшение погоды.