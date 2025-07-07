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07 июля 2025 в 12:09

В Минтрансе раскрыли дату начала работы системы для контроля беспилотников

Минтранс: система идентификации беспилотников заработает до весны 2026 года

Беспилотный грузовой автомобиль «Камаз» Беспилотный грузовой автомобиль «Камаз» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Единая система идентификации беспилотного транспорта в России может заработать до весны 2026 года, заявил исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В ближайшее время дорожную карту проекта планируют передать в правительство, передает пресс-служба Кремля.

Систему [идентификации беспилотного транспорта] по вашему поручению мы тоже создаем. Дорожная карта соответствующая разработана. В ближайшие две недели мы в правительство внесем и, в принципе, понимаем, что до весны следующего года она будет работать уже в полном объеме, — уточнил Никитин.

По его словам, основой системы станет российская платформа «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит централизованно отслеживать беспилотные средства и снять часть ограничений, существующих из-за отсутствия надзора. Также внедрение системы должно ускорить развитие технологий в этой сфере.

Ранее Путин подписал указ о назначении заместителя министра транспорта Никитина временно исполняющим обязанности главы ведомства. Это решение последовало за отставкой предыдущего министра — Романа Старовойта. Теперь Никитин будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя транспортного ведомства.

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Владимир Путин
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