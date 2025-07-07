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07 июля 2025 в 11:01

Ситуация в аэропортах РФ 7 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Пассажиры столкнулись с массовой задержкой и отменой рейсов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода в последние дни. Что об этом известно, какова ситуация в аэропортах России сегодня, 7 июля?

Какова ситуация в аэропортах России сегодня, 7 июля

В понедельник, 7 июля, все аэропорты работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Начиная с 5 июля до 06:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки — 199 тысяч, на питание — 155 тысяч», — добавили там.

Накануне сообщалось, что в российских аэропортах вводятся ограничения на прием и выпуск судов в целях обеспечения безопасности на фоне угрозы атаки БПЛА.

«Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — сообщили в Росавиации.

Какие рейсы задержаны в Шереметьево 7 июля

Московский аэропорт Шереметьево обслужил в воскресенье, 6 июля, 140,5 тысячи пассажиров, заявили в Росавиации. На 07:00 мск понедельника, 7 июля, ситуация в воздушной гавани спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров, добавили в ведомстве.

«Оставались задержанными (более двух часов) на вылет 40 рейсов. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, воздушная гавань, в частности, ее крупнейший перевозчик — группа „Аэрофлот“, увеличила численность работающих сотрудников. Сегодня аэропорт планирует обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов», — отметили в Росавиации.

Пассажиры стоят в очереди к стойкам регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве Пассажиры стоят в очереди к стойкам регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

По данным онлайн-табло Шереметьево, отменен рейс в Минеральные Воды, задержаны самолеты до Челябинска, Антальи, Екатеринбурга, Калининграда, Еревана, Баку, Сочи, Ставрополя, Чебоксар, Махачкалы, Магнитогорска и других городов.

Что происходит в Пулково 7 июля

В Росавиации заявили, что на утро 7 июля ситуация в терминале Пулково в целом спокойная. Накануне воздушная гавань обслужила 36,9 тысячи пассажиров.

«Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 104 рейса. За сегодня отменено на прилет и вылет восемь рейсов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Оперативная смена воздушной гавани усилена — дополнительно работают более 90 специалистов. 7 июля Пулково планирует обслужить 658 рейсов», — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло, отменены рейсы до Москвы, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, задержаны вылеты в Мурманск, Стамбул, Архангельск, Сочи, Махачкалы и другие города.

В пресс-службе Пулково ранее сообщили, что проход в зоны ожидания вылета может временно ограничиваться для организации посадки пассажиров на вылетающие рейсы.

Однако в Пулково предупредили, что возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы.

«Данные случаи будут решаться в приоритетном порядке. Багаж будет направляться пассажирам в ближайшее возможное время», — отметили там.

Пассажиры в аэропорту Пулково Пассажиры в аэропорту Пулково Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Какова ситуация с вылетами в Нижнем Новгороде 7 июля

В воскресенье, 6 июля, нижегородский аэропорт обслужил 4,3 тысячи пассажиров, сейчас обстановка в терминале спокойная, скопления пассажиров нет, сообщили в Росавиации.

«Задержанными на вылет (более двух часов) остаются три рейса. За сегодня отменен один рейс», — добавили в ведомстве.

По данным онлайн-табло, отменены рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы, задержан вылет до Санкт-Петербурга.

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