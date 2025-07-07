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07 июля 2025 в 02:05

В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал

Вход в терминал Пулково разрешили только при наличии билета

Аэропорт Пулково Аэропорт Пулково Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Встречающим и провожающим лицам доступ в терминал Пулково временно закрыт, сообщила пресс-служба воздушной гавани. В настоящее время попасть внутрь могут только пассажиры, имеющие действительные билеты на рейсы.

Важно также учитывать, что в зоне терминала наблюдаются ограничения в работе мобильного интернета. Аэропорт приносит извинения за доставленные неудобства и обращается к пассажирам:

Уважаемые пассажиры, встречающие и провожающие! Проход в терминал временно ограничен. Допуск в аэровокзал будет осуществляться только по билетам, — говорится в публикации.

Сотрудники воздушной гавани сейчас активно работают, обслуживая воздушные суда и готовя их к вылету в пункты назначения при первой возможности. Например, в ближайшее время планируется отправка рейса N4 265 авиакомпании Nordwind Airlines в Оренбург.

Ранее представители Пулково призвали пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за возможными переносами вылетов с помощью онлайн-табло. В авиагавани также попросили не приезжать заранее, если уже стало известно о переносе рейса.

До этого появилась информация, что в Пулково отменили 90 рейсов на прилет и вылет, еще 37 рейсов на вылет задерживались. Для недопущения очередей доступ пассажиров в «чистую зону» был временно ограничен.

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