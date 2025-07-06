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06 июля 2025 в 21:31

В Пулково выступили с важным заявлением для пассажиров

В Пулково пассажиров попросили следить за возможными переносами рейсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петербургский аэропорт Пулково призвал пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за возможными переносами вылетов с помощью онлайн-табло, сообщили в Росавиации. В авиагавани также попросили не приезжать заранее, если уже стало известно о переносе рейса.

Пулково просит пассажиров рейсов, вылет которых запланирован на вечернее и ночное время, следить за расписанием через онлайн-табло аэропорта. В случае переноса вылета просим не приезжать в аэропорт заблаговременно, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Пулково отменили 90 рейсов на прилет и вылет, еще 37 рейса на вылет задерживаются. Для недопущения очередей доступ пассажиров в «чистую зону» временно был ограничен.

До этого в Росавиации сообщали, что авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне, а у перевозчиков достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях. В ведомстве добавили, что совместно с Минтрансом России контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений, которые вводятся для обеспечения безопасности полетов.

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