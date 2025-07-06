Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 20:01

В Росавиации заявили, что система справляется с коллапсом

Росавиация: авиатранспортная система справляется с вмешательством извне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях, — написал Кореняко.

В ведомстве добавили, что совместно с Минтрансом России контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих трудностей. Также подчеркивается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщала, что Шереметьево и «Аэрофлот» увеличили численность работающих сотрудников, чтобы минимизировать время возвращения к привычному расписанию полетов. По последней информации, в аэропорту есть скопления пассажиров в зоне регистрации и в зоне досмотра, но в Росавиации заверяют, что ситуация находится под контролем.

Россия
Росавиация
полеты
ограничения
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.