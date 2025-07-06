В Росавиации заявили, что система справляется с коллапсом

В Росавиации заявили, что система справляется с коллапсом Росавиация: авиатранспортная система справляется с вмешательством извне

Авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, у перевозчиков достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях.

Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях, — написал Кореняко.

В ведомстве добавили, что совместно с Минтрансом России контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих трудностей. Также подчеркивается, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщала, что Шереметьево и «Аэрофлот» увеличили численность работающих сотрудников, чтобы минимизировать время возвращения к привычному расписанию полетов. По последней информации, в аэропорту есть скопления пассажиров в зоне регистрации и в зоне досмотра, но в Росавиации заверяют, что ситуация находится под контролем.