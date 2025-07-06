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06 июля 2025 в 19:23

В Росавиации назвали количество задерживающихся рейсов в Шереметьево

Росавиация: в аэропорту Шереметьево задерживаются на вылет 56 рейсов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево задерживаются на вылет 56 рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко со ссылкой на данные на 18:00. По его словам, также был отменен 171 рейс на прилет и вылет.

В период с 18:00 до 21:00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С — 11 рейсов. 15 тысяч пассажиров готовятся к вылету, проходят предполетные процедуры, — говорится в сообщении.

Кореняко добавил, что Шереметьево и «Аэрофлот» увеличили численность работающих сотрудников, чтобы минимизировать время возвращения к привычному расписанию полетов. По последней информации, в аэропорту есть скопления пассажиров в зоне регистрации и в зоне досмотра, но в Росавиации заверяют, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров, столкнувшихся с отменой или задержкой авиарейсов. Специалисты консультируют о правилах возврата билетов, получении компенсации и порядке подачи претензий к авиаперевозчику. В ведомстве также уточнили, что пассажир имеет право на возмещение от авиакомпании — 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

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