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06 июля 2025 в 21:24

Названо число задерживающихся рейсов в петербургском Пулково

Росавиация: в аэропорту Пулково отменили 90 рейсов, еще 37 задерживаются

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В петербургском аэропорту Пулково отменили 90 рейсов на прилет и вылет, еще 37 рейсов на вылет задерживаются, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале со ссылкой на данные на 18:00. По его словам, для недопущения очередей доступ пассажиров в «чистую зону» временно ограничен.

Пулково на 18:00 мск работает с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 37 рейсов, — говорится в сообщении.

Кореняко напомнил, что между Петербургом и Москвой работает железнодорожное сообщение. Билеты есть в обоих направлениях, в вагонах разных категорий насчитывается восемь тысяч мест.

Ранее в Росавиации сообщали, что авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне, а у перевозчиков достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях. В ведомстве добавили, что совместно с Минтрансом России контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений, которые вводятся для обеспечения безопасности полетов.

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