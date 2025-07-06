Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде

Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде

Сегодня, 6 июля, в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов на вылет и прилет. Что об этом известно, в чем причины, какая ситуация сейчас в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском, Пулково и Стригино?

Какие рейсы задержаны в аэропортах Москвы 6 июля

Пассажиры столичных аэропортов 6 июля столкнулись с массовыми задержками рейсов на фоне вводимых ограничений на работу воздушных гаваней. В частности, в ночь на воскресенье аэропорты Домодедово и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты, в столичном районе действовал план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, уточняет Telegram-канал SHOT.

На настоящий момент все московские аэропорты возобновили полеты. Однако люди, которые должны были улететь ночными рейсами 6 июля, продолжают ожидать своих вылетов, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В Шереметьево продолжаются массовые отмены и задержки рейсов на вылет и прилет. По нашим данным, пассажиры как минимум трех рейсов „Аэрофлота“ до сих ждут вылета со вчерашнего дня», — говорится в сообщении канала.

В аэропорту Шереметьево, согласно информации на сайте воздушной гавани, 6 июля задерживаются вылеты в Калининград, Самару, Алматы, Минеральные воды, Тюмень, Анталью, Архангельск, Сочи, Челябинск, Махачкалу и другие города.

Из Внуково задержаны рейсы в Баку, Анталью, из Жуковского — в Анталью и Душанбе. В Домодедово на настоящий момент вылеты самолетов ожидаются согласно расписанию.

Пассажиры в зоне ожидания в аэропорту Внуково Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Какие рейсы задержаны в Пулково 6 июля

Временные ограничения в работе аэропорта Санкт-Петербурга 6 июля привели к задержкам рейсов на прилет и вылет. В Пулково в ночь на воскресенье вводился план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА, пишет SHOT.

«В аэропорту Пулково массовые задержки и отмены рейсов. В воскресенье на вылет из петербургского аэропорта отменили 11 рейсов, еще около 60 задерживаются. Почти 90 рейсов, которые должны прилететь в петербургский аэропорт, перенесены, 17 — отменены. Сейчас Пулково работает в штатном режиме», — сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

Как уточнили в пресс-службе Пулково, сотрудники аэропорта обеспечивают оперативное обслуживание самолетов для стабилизации расписания.

Согласно данным на сайте Пулково, на настоящий момент из Санкт-Петербурга задерживаются рейсы в Калининград, Самарканд, Махачкалу, Апатиты, Анталью, Казань, Пензу и многие другие. Также были отменены некоторые вылеты в Москву, Нижний Новгород и Тегеран. За точным расписанием пассажирам рекомендуется следить на онлайн-табло.

Какая ситуация в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июля

В аэропорту Стригино Нижнего Новгорода люди сутки не могут вылететь — пассажиры с детьми лежат прямо на полу в зале ожидания, сообщает Telegram-канала Readovka.

«Из-за угроз атак украинских БПЛА в аэропорту Стригино уже сутки действует план „Ковер“. Как рассказывают застрявшие пассажиры, задержаны все рейсы, а людям сказали, что сидеть им там еще два дня — раньше улететь на смогут. Они, в том числе с детьми, томятся в зале ожидания уже больше 20 часов — спят прямо на полу на чемоданах», — пишет канал.

На настоящий момент ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода сняты. Как пояснили в Росавиации, воздушная гавань постепенно восстанавливает работу, была открыта регистрация на вылеты в Санкт-Петербург, Самару и Анталью.

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