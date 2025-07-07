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07 июля 2025 в 16:49

Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли мертвым. Какие подробности об этом известны, что произошло, каковы причины смерти? Его убили или он покончил с собой?

Что известно о смерти Старовойта

Ряд источников сообщил, что тело Старовойта 7 июля нашли в его доме в подмосковном Одинцово. Как утверждает Telegram-канала «112», экс-глава Минтранса покончил с собой.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что это произошло «достаточно давно».

Как утверждает Telegram-канал SHOT, «рядом, предварительно, найдено огнестрельное оружие». Это мог быть наградной пистолет Макарова, который Старовойт получил от МВД за содействие в 2023 году, добавил канал.

Представитель Следкома России Светлана Петренко сообщила, что следствие устанавливает обстоятельства смерти Старовойта.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта», — говорится в заявлении.

Сообщается, что на Старовойта, который сегодня, 7 июля, был освобожден от должности министра транспорта указом президента РФ Владимира Путина, мог дать показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, арестованный по делу о мошенничестве в размере одного миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений в регионе. Отмечается, что Старовойту могло грозить до 20 лет колонии. Он был губернатором Курской области до 14 мая 2024 года, Смирнов выступал его заместителем.

Telegram-канал Mash пишет, что со смертью Старовойта может быть связано «возможное уголовное дело». Источник утверждает, что его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере.

«Формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков», — сообщил канал.

Роман Старовойт рядом с защитными сооружениями в Курской области Роман Старовойт рядом с защитными сооружениями в Курской области Фото: Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Также, заявил источник, показания о причастности Старовойта к нарушениям при строительстве фортификаций дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и курский депутат Максим Васильев — оба сейчас находятся в СИЗО.

Кроме того, утверждает канал, следствие проверяет Старовойта на причастность к нарушениям в сфере закупок медикаментов для областных больниц и «провальной транспортной реформе» в Курске.

«Во времена экс-губернатора была заключена концессия, которая должна была быть завершена: реконструированы трамвайные пути, в полном объеме поставлены новые вагоны. Этого не произошло. Обновлена только часть, договор приостановлен, деньги из бюджета потрачены», — заключил источник.

Почему Старовойта сняли с должности главы Минтранса

Путин подписал указ об отставке Старовойта в понедельник, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что указ президента об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ не связан с утратой доверия.

«Про утрату доверия говорится [в указе], если это утрата доверия. Как вы видите, такой формулировки использовано не было. В настоящий момент, по мнению президента, рабочий опыт, рабочие качества Андрея Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы ведомство <…> выполняло свои задачи и функции», — сказал Песков.

Политолог Борис Межуев предположил, что отставка Старовойта может быть вызвана проблемами в Курской области.

«Я предполагаю, что в Курской области могло вскрыться нечто неприятное для Старовойта, в том числе, возможно, его причастность к коррупции. Видимо, новый губернатор что-то такое раскопал, что заставило отправить министра транспорта в отставку. Нельзя точно утверждать, что конкретно стало известно, но некий неблагоприятный фон вокруг Старовойта однозначно присутствует», — сказал Межуев.

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