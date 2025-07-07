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07 июля 2025 в 12:26

Ситуация в Курской области утром 7 июля: гора трупов, колоссальные потери

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 7 июля 2025 года, утром и днем, где образовалась гора трупов вээсушников, где ВСУ несут колоссальные потери?

Ситуация в Курской области утром 7 июля

В Курской области на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ не оставляют попыток прорваться в направлении государственной границы; в ходе стрелкового боя большая часть вээсушников уничтожена, остальные сбежали в обратном направлении, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши артиллеристы также вскрыли перемещение штурмовой группы ВСУ на пикапе в районе села Ободы. В результате комплексного огневого поражения автомобиль и большая часть личного состава противника уничтожены на месте», — пишут авторы.

Как утверждает Telegram-канал «Два майора», украинские войска пытались проникнуть в Курскую область во время атаки, начавшейся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области.

«Отражена очередная попытка противника прорвать границу из Бессаловки», — сообщил источник.

По данным Telegram-канала WarGonzo, активность накатов ВСУ на данном участке заметно снизилась, но полностью не исчезла.

«Таким образом ВСУ пытаются удерживать в этом районе наши силы и средства», — добавили авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что происходит в Сумской области 7 июля

На Сумском направлении, несмотря на колоссальные потери, украинская сторона продолжает безуспешные попытки отбить утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы, переброшенные на участок с других направлений; ВС РФ отражают контратаки и продолжают успешно наступать, сообщил «Северный ветер».

«Мотострелки [ВС РФ] в ходе ожесточенных боев продвинулись в Варачино и окрестных лесных массивах. Подразделения ВДВ „северян“ продолжают зачищать приграничные лесные массивы и лесополосы рядом с Юнаковкой», — отметил источник.

За сутки ВСУ предприняли 11 безуспешных контратак: в районах Кондратовки, Андреевки, Алексеевки, по две — в Юнаковке и рядом с селом Садки, а также четыре — рядом с Яблоновкой. Образовалась гора трупов: всего было задействовано более 70 человек, из которых уничтожено свыше 40, 19 остались ранеными на линии боевого соприкосновения, остальные сбежали, утверждает канал.

«Анализ некрологов <…> [ВСУ] показал, что в окрестностях села Садки колоссальные потери понес 2-й десантно-штурмовой батальон 80-й десантно-штурмовой бригады», — добавили авторы.

Глава украинского аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в интервью Politico признал, что на сегодняшний день оборона ВСУ в Сумской области пребывает в полном беспорядке. По его словам, коммуникация между военнослужащими и местными властями нарушена.

«Почти никто не знает, кто за что отвечает и кто должен контролировать процесс», — сказал Погорелый.

Он сравнил обстановку с обороной с тем, как подготовились к боям в Днепропетровской области. Власти Сумской и Харьковской областей начали возводить укрепления только после того, как российская армия перешла в наступление, объяснил Погорелый.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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