«Это беспорядок»: на Украине признали серьезные проблемы в Сумской области Аналитик Погорелый заявил, что оборона ВСУ под Сумами находится в беспорядке

На сегодняшний день оборона Вооруженных сил Украины в Сумской области пребывает в полном беспорядке, признал глава украинского аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в интервью Politico. По его словам, коммуникация между военнослужащими и местными властями нарушена. При этом Погорелый отметил, что в Харьковской области наблюдается аналогичная ситуация.

То, что происходит в Сумской и Харьковской областях, — это беспорядок. Почти никто не знает, кто за что отвечает и кто должен контролировать процесс, — сказал аналитик.

Погорелый сравнил обстановку с обороной в украинских регионах с тем, как подготовились к боям в Днепропетровской области. Он отметил, что власти Сумской и Харьковской областей начали возводить укрепления только после того, как российская армия перешла в наступление.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что украинское командование перебросило на Сумское направление свой слабейший батальон. Речь идет о 237-м батальоне 129-й бригады теробороны Украины, практически целиком уничтоженном в Донбассе. Он был восстановлен и переброшен под Сумы.