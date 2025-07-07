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Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 07:29

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 июля: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 7 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 91 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 — над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Курской области, девять — над территорией Липецкой области, восемь — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Московского региона, восемь — над территорией Воронежской области, семь — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два — над территорией Орловской области и по одному — над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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