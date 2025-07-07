Прилепин предложил иноагентам финансово поддерживать СВО

Для лиц со статусом иноагентов и раскаявшихся в своих прежних антироссийских высказываниях и действиях следовало бы ввести «перевоспитательные меры» в виде штрафов от ста тысяч рублей и выше, предложил в интервью NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин. Он выразил мнение, что при направлении иноагентами серьезных сумм на поддержку СВО, возможно, они могли бы быть в какой-то степени прощены обществом.

Если бы было можно, то стоило бы утвердить — в качестве перевоспитания — форму прямой финансовой поддержки СВО в сумме от 100 тысяч рублей или от полумиллиона. Или от миллиона. Чтобы все эти персонажи, так называемые иноагенты, которые желают вернуть себе нормальный статус, были сопряжены с участием и поддержкой СВО. Такая форма возвращения в полные гражданские права. Если бы у меня была возможность, я бы утвердил эту законодательную форму, — отметил собеседник.

Однако он выразил сомнение в том, что подобные нормативные акты будут приняты на государственном уровне. Скорее всего, полагает Прилепин, лица со статусом иноагентов вернутся в Россию «просто по факту» и безо всяких для себя серьезных потерь, включая финансовые.

К сожалению, я думаю, что с них снимутся все претензии просто по факту. И они вернутся, ни рубля не пожертвовав ни на воюющих, ни на пострадавших. Вот что самое неприятное, — подчеркнул писатель и военнослужащий.

Он также добавил, что многие деятели культуры и бизнеса, выступавшие против СВО, по настоящее время не желают помогать российским военным. Они могли бы оказывать поддержку детям, пострадавшим во время обстрелов ВСУ по российским территориям, однако, отметил Прилепин, не делают этого.

Ладно, фронту не хотят помогать. Помогите детям из Суджи и других регионов России, которые пострадали от обстрелов. Но они и этого не делают, — резюмировал собеседник.

Ранее Прилепин предположил, что на средства от продажи замка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно приобрести не менее трех десятков квартир для героев СВО. Писатель считает, что замок не является единственным жильем супруга певицы Аллы Пугачевой в России и за ее пределами.

Также Прилепин, который 7 июля отмечает 50-летие, признался, что считает смерть мгновенным переходом из одного состояния в другое. Собеседник добавил, что многие из близких ему людей уже находятся по иную сторону реальности.